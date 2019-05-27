ВИДЕО: Глава района в Хакасии повалил на пол журналиста после вопроса об условиях жизни погорельцев

Следственный комитет проводит проверку из-за нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Журналист обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Телеканал обратился к генпрокурору, а также руководителям СКР и МВД с просьбой провести проверку на предмет статьи Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В свою очередь, Сергей Зайцев прокомментировал инцидент ИА Хакасия, назвав журналистов провокаторами. По словам чиновника, он просто попросил представителей прессы покинуть кабинет.

"Никто не запрещал им связаться со мной накануне, согласовать интервью. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, и это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать", - сказал Зайцев РИА "Новости".

Чиновник подчеркнул, что съемочная группа оказала активное сопротивление. "Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня?" - добавил Зайцев, заявив, что намерен обратиться в СКР с заявлением о неправомерных действиях корреспондентов.

"По данному инциденту проводится проверка", - сказал представитель республиканского управления СК. Действия главы района также оценит комиссия "Единой России" по этике. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой партии.

"Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии "Единая Россия" я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев", - заявил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Программа "Вести. Дежурная часть" отличается скандальным оттенком подаваемых новостей. Telegram-канал "Лентач" отмечает, что корреспондент Литомин делал в апреле репортаж о погроме на гей-вечеринке в Москве. На телеканале это было подано "с явным сочувствием нападавшим", а пост одного из очевидцев об избиениях зачитывался манерным голосом, пародирующим гомосексуалистов.

Масштабные пожары случились в Хакасии в апреле 2015 года. Погибли 32 человека, огонь уничтожил более 1,5 тысячи жилых домов. Без крова остались 4,7 тысячи человек. Общая сумма ущерба от стихии превысила семь миллиардов рублей.

21 апреля 2015 года Хакасию посетил Путин, который потребовал возвести новое жилье для погорельцев к 1 сентября. Неделей ранее во время своей прямой линии он заявил, что на восстановление Хакасии из бюджета выделят до шести миллиардов рублей.

В июне того же года в ходе инспекционной поездки в Хакасию Путин предупредил власти республики о недопустимости срыва сроков восстановления жилья. Те обещали сдать все жилье в срок. Однако в сентябре выяснилось, что дома для погорельцев все еще не готовы.

Тем не менее президент, вновь посетивший Хакасию, остался доволен увиденным. При этом местные жители утверждали, что главу государства намеренно оградили от негативной информации, показав ему "потемкинские деревни".

В марте 2017 года участники стройки записали видеоролик, в котором попросили президента США Дональда Трампа помочь им "достучаться" до Путина. В течение последних двух лет строители неоднократно обращались к чиновниками разного уровня для решения проблемы, однако честно заработанные деньги так и не получили. Видеоролик последствий не возымел, после чего строители объявили голодовку.