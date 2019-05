Последней подтвержденной смертью стала кончина 41-летнего британца в так называемой "зоне смерти" на спуске, известной низким уровнем кислорода, пишет Daily Mail.

По словам представителя компании Everest Parivar Treks, мужчина ослаб после долгого подъема и трудного спуска, передает Reuters. Главными причинами гибели покорителей Эвереста власти называют слабость, истощение и задержки на многолюдном маршруте. Только 22 мая вершину покорили рекордные 200 человек, писала The Katmandu Post. На следующий день на Эверест поднялись 120 путешественников.

Ранее на этой неделе сразу после восхождения на Эверест скончался 55-летний житель американского штата Юта, посвятивший альпинизму последние годы жизни. Мужчина умер, исполнив мечту покорить главные вершины на семи континентах. Во время предыдущего похода он лишился нескольких пальцев руки из-за обморожения, но продолжил двигаться к цели. При спуске с Эвереста у него не выдержало сердце.

В последующие сутки во время спуска с Джомолунгмы погибли трое жителей Индии, в том числе две женщины. По данным управления туризма Непала, сильная усталость, нехватка кислорода и обезвоживание организма привели к острой сердечной недостаточности у туристов. Однако, по мнению экспертов, они могли бы выжить, если бы не огромное скопление других альпинистов на маршруте.

