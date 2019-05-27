СМИ России: Кремль не отпустит украинских моряков, несмотря на трибунал

Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных прошлой осенью в Керченском проливе.

Позицию Кремля выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который заявил, что она не изменилась: нужно дождаться завершения следствия и суда. Неизменной осталась и позиция российского МИДа. В субботнем сообщении министерство подчеркнуло, что оговорки, сделанные Россией и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении данного инцидента.

Жесткая реакция Москвы на требование Международного трибунала по морскому праву сокращает возможности постепенного ослабления напряженности вокруг Крыма и улучшения отношений с Украиной, пишет в редакционном комментарии газета "Ведомости".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя постановление МТМП, заявил, что выполнение его Россией "может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной". "Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле", - написал Зеленский в своем "Фейсбуке".

Опрошенные "Ведомостями" эксперты полагают, что вероятность освобождения украинских моряков даже после решения трибунала крайне мала.

Политолог Евгений Минченко считает, что тема с освобождением украинских моряков резервировалась как шаг доброй воли со стороны России по отношению к новому президенту Украины, который смягчит риторику.

"Но по факту сегодня у Зеленского риторика еще более радикальная, чем у [бывшего президента Петра] Порошенко. Соответственно, возникает вопрос: а за что его поощрять?" - отмечает Минченко.

Это не правовой, а политический вопрос, поэтому решение России следует считать сигналом и Киеву, и Западу, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Хотелось бы надеяться, что сигнал будет положительным, будет проявлена определенная гибкость и российская позиция изменится. Оформлено это может быть по-разному - через судебное решение или другие механизмы. Но мы уже убедились, что российская сторона не готова давать авансов новому украинскому руководству, поэтому не гарантировано, что эта гибкость будет проявлена", - считает эксперт.

Украинский политолог Вадим Карасев отмечает, что если Зеленский будет настаивать на санкциях и гнуть порошенковскую линию, то он может потерять избирателей [перед выборами в Верховую Раду]. "Путину это тоже невыгодно - отпускать моряков в обмен на что? - прокомментировал он "Ведомостям". - Москве сейчас выгодно, чтобы электорат юга и востока Украины постепенно разочаровывался в Зеленском, а голоса перетекали к пророссийским политикам".

Когда выборы закончатся и станет понятно, насколько власть Зеленского реальна и какие у нее будут решения, тогда Кремль будет что-то делать, прогнозирует эксперт: "Зеленскому не сделают подарок перед выборами".

"Известия": медкомиссия дважды в год



По данным газеты "Известия", в ближайшее время может серьезно измениться процедура прохождения медкомиссии в военкоматах. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании.

Предложенные минобороны поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

Новые поправки позволят бороться с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождали призывников от прохождения военной службы, отмечают "Известия". Юридически доказать ложный диагноз сложно, но теперь у комиссии появится инструмент, который позволит проверить его и отменить.

"По новому закону получается, что медицинское освидетельствование можно проводить неограниченное количество раз, - прокомментировал газете учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.. - Поэтому важно соблюсти баланс - не задергать потенциальных призывников, это не должно превратиться в охоту на ведьм".

Правило о регулярном переосвидетельствовании касается только тех призывников, у которых есть надежда на выздоровление, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" полковник Александр Перенджиев. Молодые люди с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью освобождаются от службы раз и навсегда, но не исключено, что где-то бюрократы будут игнорировать это правило, добавил он.

"Ведомости": россияне платят дважды за медицину



Доля россиян, которые считают качественной только платную медицину, растет, отмечает в свежем номере газета "Ведомости".

Все больше россиян считают, что качественную медицинскую помощь можно получить, только заплатив за нее из своего кармана, что свидетельствует не столько о запросе на качественные медуслуги, сколько о невозможности их получить в государственной системе здравоохранения, пишет газета.

Качественные медуслуги можно получить только за деньги, заплатив врачу "в руки" или через кассу медучреждения, - в апреле 2019 года так считало 37% опрошенных ФОМом, 34% - в апреле 2018 года. Те, кто считает, что качественную медпомощь можно получить и бесплатно, пока в большинстве, но их доля за год сократилась с 56 до 52%.

Изменение, считают "Ведомости", незначительное, но указывает на тенденцию ко все большей коммерциализации медицины, которую подтверждает и майский опрос ВЦИОМа: с 2014 года доля обращающихся в платные поликлиники или больницы в случае заболевания увеличилась в 2,5 раза - с 6 до 15% опрошенных.

В российских условиях мнение респондентов о качестве медуслуг складывается в первую очередь от посещения государственных поликлиник, поскольку основная масса россиян получает медицинскую помощь на этом уровне, отмечает независимый эксперт Андрей Рагозин. Там пациенты могут столкнуться с очередями, формальным подходом, нехваткой медикаментов и прочим - тем, чего в "платной" медицине, скорее всего, не будет.

Если опыт обращения к коммерческой медицине оказался удачным, пациенты, если есть возможность, предпочтут не возвращаться в "бесплатную" поликлинику, считает эксперт.

Но в итоге, отмечает Рагозин, граждане, оплачивая взносы в фонд обязательного медицинского страхования и отдельно взятые медуслуги коммерческой медицины, фактически платят дважды.