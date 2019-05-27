Около Музея истории ГУЛАГа в Москве появились портреты репрессированных, проступающие только после дождя

На стене рядом с Музеем истории ГУЛАГа в Москве появился необычный стрит-арт: 10 портретов репрессированных деятелей культуры 1920-40-х годов, которые проявляются только под воздействием воды. Проект называется "Дожди истории", автор работ - московский уличный художник Zoom.

"Название говорит зрителю не только о слезах скорби перед безжалостными потоками времени, способными обрушить и каменные пирамиды, и государства, и хрупкие судьбы отдельно взятых людей. Дожди истории, как и ее эпохи, бывают разными - есть те, что вымывают из жизни самых ярких и талантливых, а есть и те благодатные дожди, что смывают с таких событий пыль забвения", - говорится на сайте музея.

На стене изображены портреты поэтов Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Александра Введенского, Николая Клюева, писателей Даниила Хармса, Бориса Пильняка, Михаила Кольцова, театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, философа Густава Шпета, священника и богослова Павла Флоренского.

Портреты выполнены в трафаретной технике с использованием штукатурной смеси, и гидрофобного состава. Список деятелей, изображения которых нанесены на стену, разрабатывался совместно с Музеем истории ГУЛАГа. По словам директора музея Романа Романова, он был "довольно сложным и мучительным".

"Он не может быть, наверное, оптимальным, потому что, процитирую Ахматову, "хотелось бы всех поименно назвать", вернуть их биографии, вернуть их лица. И мы будем это делать в других проектах", - рассказал Романов "Радио Свобода".

"Было сложно отказаться от субъективных моральных оценок, - поделился Zoom. - Например, Кольцов, оговоривший на понятно каких допросах несколько десятков своих знакомых, - он имеет право быть представленным на этой стене? Но кто я такой, чтобы судить об этом? Я вот не знаю, что я мог бы подписать под пытками".

По мнению художника, "людям нужно напоминать, что жуткая история нашей страны происходила не на страницах книг или в залах музеев, а вот здесь - на этой улице, в этом доме, рядом с нами". Проект "Дожди истории" бессрочный, увидеть портреты можно даже в те часы, когда музей закрыт.

Это не первый проект Музея истории ГУЛАГа с Zoom. Несколько лет назад художник выполнил портрет отсидевшего 20 лет в лагерях писателя Варлама Шаламова на стене дома N9 по 4-му Самотечному переулку.