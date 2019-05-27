Американские ученые опробовали вакцину против рака и заявили, что она работает

Ученые из американских университетов Джефферсона и Томаса Джефферсона разработали, по их утверждениям, "вакцину" от рака толстой кишки.

Заболеваемость раком толстой кишки является третьим по частоте диагностируемых раков в мире. В 2018 году зарегистрировали более 1,8 млн новых случаев заболевания. Именно этот тип рака является причиной смерти у 51 020 американцев каждый год.

Ученые заявили, что они создали вакцину, которая "обучит" четко и точно направлять иммунитет заболевшего человека на поиск и уничтожение раковых клеток.

В клиническом эксперименте приняли участие десять пациентов с раком толстой кишки I и II стадии в возрасте 40-80 лет. Каждому участнику сделали одну прививку однократно. У всех десяти онкобольных были хирургически удалены новообразования в области толстого кишечника и прямой кишки. Никто из них не проходил химио- и лучевую терапию.

На протяжении 6 месяцев ученые трижды проводили иммунологический анализ крови.

Исходя из его результатов, ученым стало понятно, что экспериментальная вакцина помогает иммунной системе человека "нацеливаться" на молекулу GUCY2C. Эта молекула, обнаруженная в случае рака толстого кишечника, является антигеном раковых клеток, то есть она активирует "киллерные Т-клетки", которые убивают злокачественные клетки колоректального рака.

У всех десяти пациентов в результате вакцинации не выявили каких-либо серьезных побочных эффектов и осложнений, а иммуномаркеры крови показали, что вакцина активировала специфические противоопухолевые иммунные клетки.

"Существует необходимость разобраться в том, что питает рост колоректального рака, и использовать эти знания для разработки новых методов лечения. Это важнейшее исследование дает первые доказательства того, что можно безопасно направить собственную иммунную систему пациента на поиск и уничтожение этого типа рака", – сказала один из соавторов исследования, доктор медицинских наук Карен Э. Кнудсен.

"Мы готовимся ко второму этапу исследования, которое начнет набор пациентов этой осенью, – сообщил второй соавтор исследования Адам Снук. – Мы использовали уроки, извлеченные в первом исследовании, чтобы модифицировать вакцину, чтобы, надеюсь, сделать ее еще более эффективной".