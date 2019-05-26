Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ

Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ. Его экс-глава призвала Берлин позаботиться о том, чтобы евреи жили без страха.

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер предостерег проживающих в ФРГ евреев от угрозы со стороны антисемитов. "С давних пор так сложилось, что в некоторых крупных городах (Германии. - Ред.) евреи подвержены потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность", - заявил Шустер в воскресенье, 26 мая.

Он отметил, что указал на эту проблему еще два года назад и "было бы хорошо, если бы на нее обратили внимание также на высшем политическом уровне". Пришло время для того, чтобы "борьба с антисемитизмом стала задачей для всей общественности", считает Шустер.

Экс-глава совета, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох призвала правительство ФРГ позаботиться о том, чтобы евреи могли безбоязненно жить в стране. "Страх перед возможной опасностью в еврейском обществе сегодня велик", - заявила Кноблох, отметив, что может "понять каждого, кто не хочет, чтобы здесь по внешнему виду можно было определить, что он исповедует иудаизм".

Евреем в ФРГ посоветовали не носить кипу

Накануне уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерег евреев в Германии от ношения традиционного мужского головного убора - кипы - в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей жестокостью в отношении исповедующих иудаизм. "Я не могу рекомендовать евреям повсеместно и в любое время носить кипу в Германии", - заявил Кляйн в интервью немецким СМИ концерна Funke Mediengruppe, добавив, что его позиции на этот счет в последнее время претерпели изменения.

По его оценкам, около 90 процентов нападений на евреев совершают правоэкстремисты. При этом преступники из числа мусульман, а это в большинстве случаев люди, уже давно живущие в Германии, зачастую получают информацию из эфиров арабских вещателей, искусственно создающих "неблаговидный образ Израиля и евреев".