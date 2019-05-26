Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Тегеран окажет решительное сопротивление любым попыткам развязать войну, в том числе экономическую, заявил глава МИД Ирана во время визита в Багдад.

Тегеран предложил другим странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Багдад, сообщается на сайте телеканала Al Arabiya в воскресенье, 26 мая. При этом деталей планируемого соглашения глава иранской дипломатии не раскрыл.

Иран будет оказывать решительное сопротивление любым попыткам развязать войну, в том числе экономическую, подчеркнул Зариф. По его словам, Тегеран стремится установить со всеми странами Персидского залива "сбалансированные отношения".

Накануне Зариф раскритиковал США за решение отправить в этот регион дополнительного контингента войск в составе около 1,5 тысячи солдат, отметив, что это решение представляет угрозу международному миру.

Обострение конфликта между Ираном и США

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана, направленных против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики.

В мае США направили в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков, позднее - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и ЗРК Patriot. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом".