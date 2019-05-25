Администрация Трампа проинформировала комитеты Конгресса, что она намерена осуществить запланированные поставки оружия в эти страны, вызвав тем самым гнев законодателей, так как обошла давно существующий прецедент, согласно которому крупные оружейные сделки должен одобрять Конгресс.

Законодатели в течение нескольких месяцев блокировали продажу военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ.

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США могут направить на Ближний Восток до 10 000 военных  (2)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что партнерам США на Ближнем Востоке необходимы эти военные контракты для сдерживания Ирана, а также что решение обойти Конгресс будет иметь "разовый" характер.

Это не первое столкновение Конгресса и Трампа из-за политики в регионе.

Также США перебросят на Ближний Восток дополнительно 1500 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп заявил, что это оборонительная мера, предпринятая в качестве дополнительной меры защиты от Ирана.

В составе контингента – расчеты оборонительных ракетных комплексов, операторы радаров и инженерные части. Кроме этого, в регион направлена эскадрилья истребителей.

"Мы хотим, чтобы Ближний Восток был защищен. Мы направляем относительно небольшое количество военнослужащих", – заявил Трамп.

Днем ранее президент США утверждал, что для безопасности региона не нужно направлять больше войск.

Ныне в огромном регионе от Египта до Афганистана находятся примерно 70 тыс американских военных.