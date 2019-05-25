Поражение ХДС на выборах в Европарламент грозит Меркель отставкой

42 процента немецких респондентов института YouGov не видят Ангелу Меркель на посту канцлера при поражении блока ХДС/ХСС на выборах в Европарламент. Голосование в Германии пройдет 26 мая.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) следует уйти в отставку, если блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) значительно потеряет голоса на выборах в Европарламент. Такой точки зрения придерживаются 42 процента жителей Германии, опрошенных институтом исследований общественного мнения YouGov. Еще 39 процентов респондентов выступили против, а 19 процентов воздержались, сообщает агентство dpa в субботу, 25 мая.

При этом среди избирателей ХДС/ХСС отставку канцлера в случае поражения на выборах поддерживает лишь 21 процент опрошенных, против выступают 70 процентов респондентов.

Участники ряда опросов, проведенных в течение последних двух месяцев, отдают ХДС/ХСС от 27 до 33 процентов голосов. На выборах в главный законодательный орган Евросоюза в 2014 году блок получил 35,4 процента.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - преемница Меркель в ХДС

В октябре 2018 года Ангела Меркель объявила о намерении отказаться от поста председателя ХДС, но остаться федеральным канцлером Германии до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Решение было связано со снижением популярности христианских демократов в соцопросах и плохими результатами на земельных выборах. В декабре ее преемницей на посту главы партии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Около трети (31%) опрошенных YouGov считают, что "большая коалиция", в которую наряду с блоком ХДС/ХСС входит Социал-демократическая партия Германии, распадется до выборов в бундестаг. При этом 43% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Четырехдневное голосование на выборах в парламент ЕС

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня выборов в 28 странах-членах Европейского Союза 427 млн избирателей получат возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. В большинстве стран ЕС, в том числе Германии, голосование состоится 26 мая. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования.