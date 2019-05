Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза (Brexit).

Несколько министров сказали Би-би-си, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.

Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.

"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", — написала Ледсом в своем "Твиттере", приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH