Зеленский назначил главой Администрации президента юриста Коломойского

Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Об этом говорится в указе №304/2019 на сайте президента.

В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Андрей Богдан известен как юрист олигарха Игоря Коломойского. Ранее он был советником Николая Азарова, который тогда возглавлял правительство Украины.

Отметим, Андрей Богдан присутствовал во время консультаций о роспуске парламента в Администрации президента 21 мая. Во время брифинга после консультаций он сказал, что первых кадровых указов следует ждать сегодня вечером. Он также выразил мнение, что главой администрации должен быть близкий к Зеленскому человек.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации получил удостоверение президента Украины. Вечером того же дня он подписал свой первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в связи со вступлением в должность.

Как сообщало РБК-Украина, на консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.