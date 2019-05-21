В Москве задержан активист и менеджер ФБК Леонид Волков

Как сообщил сам Волков, его задержали за митинг против пенсионной реформы, который состоялся в сентябре 2018 года.

Один из ведущих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков во вторник, 21 мая, задержан в Москве. Об этом глава штаба оппозиционера Алексея Навального написал на своей странице в Twitter.

Задержание по 20.2.8 за митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 21 мая 2019 г.



Активиста задержали из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года. Волков уточнил, что он проходит по статье 20.2, части 8 Кодекса об административных правонарушениях - "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Она предусматривает административный штраф от 150 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

Задержание соратника Алексея Навального произошло за неделю до начала крупнейшей в Германии ежегодной международной конференции Global Media Forum в Бонне, которую проводит медакомпания DW и на которую Волков был приглашен.

Так, по мнению Путина, должен выглядеть любой, кто выступает против повышения пенсионного возраста. Леонид Волков @leonidvolkov в ОВД, куда он доставлен за организацию митинга, прошедшего в сентябре прошлого года pic.twitter.com/yxE788PwMV — Alexey Navalny (@navalny) 21 мая 2019 г.



На митингах против пенсионной реформы были задержаны сотни россиян.

9 сентября акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в десятках российских городов. По всей стране были задержаны более тысячи человек. В ряде городов полицейские применили резиновые дубинки и другие спецсредства против протестующих. В отношении двух участников акций было возбуждено уголовное дело.

По данным "ОВД-Инфо", одного из фигурантов, Виктора Федосеева, суд Москвы направил на принудительное лечение. В мае суд планирует решить, нуждается ли в принудительном лечении Виктор Костылев - другой обвиняемый по делу. Экспертиза диагностировала у него шизотипическое расстройство.