СМИ: патриарх Кирилл все дороже обходится россиянам

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В городе Пушкин в Ленинградской области появится еще одна личная резиденция патриарха Кирилла. Ее строительство по заказу структуры Управделами президента началось в январе 2018 года, пишет издание «Спектр».

По данным The Bell, стоимость резиденции, под которую реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора, составит 2,8 млрд рублей. При этом в эту сумму входит стоимость только реставрационных работ - внутреннее убранство будет приобретено отдельно. Издание также сообщает, что главным подрядчиком проекта является петербургская строительная компания ”Геоизол”. ”Мы полностью соответствовали требованиям, обозначенным в закупке - наличие лицензий Минкульта, ФСБ, опыт работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения”, - рассказала основательница компании Елена Лашкова.

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