В Австрии ультраправые отозвали всех своих министров из правительства

После того, как австрийский канцлер предложил президенту уволить главу МВД, представляющего Австрийскую партию свободы, правительство покинули все министры от этой правопопулистской партии.

Спустя три дня после начала в Австрии коррупционного скандала с участием вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, в отставку подали все министры от этой правопопулистской партии. Как сообщил представитель АПС вечером в понедельник, 20 мая, таким образом партия отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля.

Ранее в тот же день Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену уволить Кикля, который занимал пост генсека АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.

В свою очередь оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии потребовала, чтобы в отставку ушел весь кабинет, во главе с Курцем. По словам главы СДПА Памелы Ренди-Вагнер, новое правительство должно быть составлено из экспертов. Только такой шаг стал бы "хорошим и жизнеспособным решением", заявила Ренди-Вагнер после беседы с главой государства ван дер Белленом.

Штрахе заподозрили в сговоре с богатой россиянкой

На видеозаписи, снятой неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов, и опубликованной немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года, Хайнц-Кристиан Штрахеобещал предполагаемой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС. На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку.

Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы. Президент страны предложил провести перевыборы в начале сентября.