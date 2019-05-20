Приговор Кокорину и Мамаеву обжаловали и защита, и прокуратура

Адвокаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина подала апелляцию на приговор футболисту, осужденному на реальный срок в колонии. Защита другого фигуранта дела - Павла Мамаева - также обжаловала приговор.

Апелляционные жалобы на приговор футболисту Александру Кокорину, осужденному за драку, подали и сторона защиты, и представители обвинения. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила "Интерфаксу" адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова. Адвокат Игорь Бушманов, защищающий второго осужденного по тому же делу, Павла Мамаева, сообщил, что также подал апелляцию.

По словам Стукаловой, прокуратура тоже обжаловала приговор, однако подробности апелляционного представления пока неизвестны.

8 мая Пресненский суд Москвыприговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам. Фигуранты лишь частично признали свою вину.

Бывшие игроки сборной РФ Кокорин и Мамаев, а также их подельники были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью пострадавших. Прокуратура просила для обвиняемых до полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

Все подсудимые находились в СИЗО с октября 2018 года. Они были задержаны после двух драк, случившихся в Москве 8 октября. Сначала спортсмены избили водителя сотрудницы "Первого канала", а затем правительственного чиновника и руководителя одного из государственных научных центров.