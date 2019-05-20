Google ограничивает использование Android компанией Huawei

Google отключит производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android.

Новые смартфоны, выпущенные компанией, также потеряют доступ к магазину приложений Google и популярным приложениям, таким как YouTube и Maps.

На прошлой неделе администрация Трампа внесла Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, если у них нет специальной лицензии американских властей.

В заявлении Google говорится, что компания "действует в соответствии с указом и изучает последствия".

Huawei от комментариев отказалась.

Huawei по-прежнему может использовать версию операционной системы Android, доступную по лицензии с открытым исходным кодом.

"Huawei работает над созданием собственной галереи приложений и других программных активов, по аналогии с их работой над решениями на чипсетах. - сказал Би-би-си Бен Вуд из консалтинговой компании CCS Insight. - Нет сомнений в том, что эти усилия являются частью желания компании контролировать свою судьбу".

Правительства нескольких стран уже запретили телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei в мобильных сетях 5G, ссылаясь на проблемы безопасности.

До сих пор Великобритания воздерживалась от официального запрета.

Анализ

Лео Келион, редактор отдела технологий Би-би-си

В краткосрочной перспективе это может нанести очень серьезный ущерб бизнесу Huawei на Западе.

Покупатели смартфонов не захотят иметь телефон на Android, у которого нет доступа к Google Play Store, виртуальному помощнику или обновлениям безопасности.

В долгосрочной перспективе это может дать поставщикам смартфонов повод серьезно задуматься о необходимости жизнеспособной альтернативы операционной системе Google, особенно в то время, когда поисковый гигант пытается продвигать собственный бренд Pixel за их счет.

Что касается Huawei, то, похоже, компания подготовилась к тому, что ее отрежут от американского ноу-хау.

Ее смартфоны уже работают на собственных запатентованных процессорах, и в начале этого года руководитель отдела потребительских устройств сказал немецкой газете Die Welt, что "мы подготовили собственные операционные системы - это наш план Б".

Тем не менее, этот шаг может ударить по амбициям Huawei обогнать Samsung и стать самым продаваемым брендом смартфонов в 2020 году.

15 мая министерство торговли США решило внести Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Huawei последовательно отрицает подобные обвинения.