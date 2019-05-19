В Германии проходят многотысячные акции протеста против национализма

На следующий день после крупной акции европейских правых популистов в Милане тысячи людей вышли на демонстрации в Германии, а также в еще 12 европейских странах.

Ровно за неделю до выборов в Европарламент тысячи жителей Германии вышли на улицы в знак протеста против национализма. В воскресенье, 19 мая, манифестации прошли в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте, Кельне и Гамбурге. В центре германской столицы несколько тысяч человек собрались на площади Александерплац и затем прошествовали в направлении Колонны Победы в Тиргартене.

Во Франкфурте в акции также участвовали несколько тысяч человек. Собравшихся на площади Опернплац приветствовал обербургомистр города, социал-демократ Петер Фельдман (Peter Feldman). У участников были европейские и радужные флаги, эмблемы ЕС на одежде, плакаты в цветах правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) с надписями "Расизм - это не альтернатива".

В Кельне перед демонстрантами выступили лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles), представительница движения "Пятницы во имя будущего" (Fridays for Future), а также местные музыкальные группы.

Антиглобалисты, правозащитники, экологи

Организатором манифестаций был широкий альянс организаций "Европа для всех", в частности, благотворительный союз Parität, антиглобалистская организация Attac, правозащитная Proasyl и экологические "Гринпис" и Naturfreunde Deutschlands. Акции проходили под девизом "Европа для всех - твой голос против национализма". Их также поддержали Левая партия и Партия пиратов.

По данным организаторов, в тот же день на подобные демонстрации вышли граждане в еще 42 городах в 12 европейских странах, в частности, в Бухаресте, Мальмо, Вене и Утрехте.

Правые популисты могут набрать около 10 процентов голосов на выборах

Выборы в Европарламент состоятся 26 мая. Как ожидается, голосование продемонстрирует значительный рост рейтинга правопопулистских партий по всей Европе за пять лет, прошедших после предыдущих выборов. В нынешнем составе Европарламента правопопулистская группа "Европа наций и свобод", в которую входят французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" и их союзники, имеет 37 депутатских мандатов из 751.

18 мая в Милане прошла крупная акция сторонников европейских правопопулистских партий, планирующих создать в Европарламенте нового созыва единую фракцию. Помимо немецкой АдГ, в нее войдут итальянская "Лига", Датская народная партия, партия "Истинные финны", Австрийская партия свободы, французское "Национальное объединение", а также эстонские правые популисты. Согласно прогнозам, альянс может рассчитывать примерно на 10 процентов голосов избирателей.