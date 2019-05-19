Следственный комитет Беларуси: Офицер ГАИ погиб от выстрела в голову

Лейтенант ГАИ Евгений Потапович погиб от выстрела в голову, сообщил вечером 17 мая Следственный комитет в своем официальном телеграм-канале, информируя о ходе расследования резонансного преступления.

Отмечается, что за истекшие сутки следователями, сотрудниками милиции и экспертами проведен "колоссальный объем работы в целях установления всех обстоятельств гибели сотрудника ГАИ в Могилевском районе". "Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изучена и зафиксирована следовая картина на месте обнаружения тела. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в том числе служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие. По ним назначены необходимые исследования", — уточнили в СК.

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Согласно предварительному заключению экспертов, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом следователи ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз.

"Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной", — отметили в Следственном комитете.

Следственная группа главного следственного управления продолжает работу по уголовному делу в Могилевской области. В настоящее время в качестве подозреваемых никто не задержан.

При этом следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской в Могилеве напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль.

Ранее сообщалось, что милиционер был похищен около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи милицейской ориентировки, около 18.00 он отбыл для разбирательства к месту ДТП. В 18.27 милиционер прислал сообщение по Viber: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого он пропал с табельным оружием.

Ночью стало известно, что погибший был обнаружен в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки).

Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.

18 мая в Могилеве состоятся похороны Евгения Потаповича. Траурная церемония прощания пройдет с 09.00 до 12.00 в фойе Могилевской областной филармонии (ул. Первомайская, д. 10).