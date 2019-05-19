Ангела Меркель призвала к борьбе с правым популизмом в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Хорватию за неделю до выборов в Европарламент назвала национализм врагом европейского проекта.

Канцлер Германии Ангела Меркель, отправившаяся за неделю до выборов в Европарламент в Хорватию, чтобы поддержать партию Хорватский демократический союз, призвала к борьбе с правыми популистами в европейской политике.

"Мы должны решительно противостоять течениям, попирающим ценности, на которых основана Европа", - заявила бундесканцлер в субботу, 18 мая, в Загребе после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Патриотизм и Европейский Союз - это не противоположности. Национализм - враг европейского проекта", - добавила глава правительства ФРГ.

Политический кризис в Австрии

Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в коррупционном сговоре с богатой россиянкой, и роспуску правящей коалиции, Меркель также подчеркнула необходимость бороться тенденциями, свойственными правому популизму.

"Речь идет о ситуациях, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль", - указала политик.

О своем желании противостоять популистским движениям в ЕС заявил и кандидат на пост председателя Еврокомиссии Манфред Вебер. "Я буду бороться против всех, кто будет разрушать Европу, - националистов, популистов. Они не разрушат наш ЕС", - подчеркнул политик, сопровождавший Ангелу Меркель в Загребе.

Встреча правых популистов в Милане

Одновременно с визитом Ангелы Меркель и Манфреда Вебера в Хорватию в Милане прошла предвыборная акция европейских правых популистов, планирующих создать в Европарламенте новую крупную фракцию.

Организовавший мероприятие премьер-министр Италии Маттео Сальвини из партии "Лига" заявил, что его целью является создание нового порядка в Европе после выборов Европарламента. При этом политик отверг обвинения критиков в том, что в Милане собрались "экстремисты, расисты или фашисты".

Его поддержала лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, подчеркнувшая, что сторонники ее партии "говорят "нет" иммиграции, которая захлестнула наши страны и вредит людям". Германию на съезде правых популистов представлял сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. Граждане Германии смогут проголосовать в воскресенье, 26 мая.