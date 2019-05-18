В Таиланде собака-инвалид спасла похороненного заживо младенца

На севере Таиланда собака спасла новорожденного младенца, предположительно похороненного заживо его матерью-подростком.

По слухам, ребенка бросила мать - 15-летняя девочка - чтобы скрыть беременность от родителей.

Собака по имени Пинг Понг подняла лай и рыла землю в поле неподалеку от деревни Бан Нонг Кхам. Ее хозяин говорит, что тогда и заметил ногу ребенка, торчащую из земли.

Местные жители спешно доставили младенца в больницу, где доктора осмотрели его, отмыли и объявили, что он здоров.

Хозяин Пинг Понга, Уса Нисайкха, рассказал, что пес потерял способность пользоваться одной из лап после того, как его сбила машина.

"Я не расстался с ним, потому что он очень верный и послушный, - рассказал Уса в интервью газете "Кхаосод". - Он всегда помогает мне, когда я иду в поле пасти коров. Вся деревня его обожает".

Мать новорожденного привлекли к ответственности за оставление в опасности и попытку убийства.

Пануват Путтакам, офицер местной полиции, сообщил изданию Bangkok Post, что сейчас она находится под присмотром родителей и психолога.

По его словам, девушка сожалеет о содеянном, а ее родители приняли решение растить ребенка.