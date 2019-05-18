Украинские порты заявили об убытках на сотни миллионов долларов из-за Крымского моста

Украинские порты столкнулись с серьезными проблемами из-за появления Крымского моста, поскольку следующие через Керченский пролив суда страдают от постоянных задержек. Об этом пишет Financial Times.

С тех пор как Россия контролирует территорию, прилегающую к Крымскому мосту, обработка грузов в Мариуполе и Бердянске сократилась на 70 и 50% соответственно, а убытки портов и региона в целом составили $400 млн, указывает издание со ссылкой на данные украинского правительства.

За год после начала работы моста время ожидания для судов, проходящих в украинские порты Азовского моря в Мариуполе и Бердянске, увеличилось в среднем с семи часов в июне до более чем пяти дней в ноябре 2018 года. Украина и ее западные союзники считают, что мост был построен, чтобы добиться экономической блокады Украины и нанести ущерб ее коммерческому судоходству в Азовском море.

Задержки при прохождении под Крымским мостом стали следствием особенностей конструкции сооружения, которая позволяет проходить только судам с максимальной высотой 35 м, а также "заметного усиления инспекций и задержаний со стороны российского флота и береговой охраны".

Пик задержек следующих в Украину судов пришелся на ноябрь 2018 года (в среднем 120 часов), сейчас время ожидания на входе в Азовское море составляет в среднем 40 часов. Сокращение времени прохождения пролива издание связывает с тем, что в конце прошлого года Украина развернула в Азовском море артиллерийские корабли.

В конце апреля глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал говорил, что российские пограничники специально затягивают досмотры судов, идущих в украинские порты Азовского моря. По его словам, они создают искусственную очередь на проход, а украинские суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними.

Министерство иностранных дел России настаивает, что предусмотренная российским законодательством процедура для получения разрешения на проход по Керченскому проливу практически полностью идентична правилам, которые ввели украинские власти, когда регулировали проход.

Напомним, Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Сооружение моста обошлось в 228 млрд рублей. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открылось 16 мая 2018 года, а движение грузовиков было запущено 1 октября.

За год с момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту проехали пять миллионов автомобилей, в том числе почти 500 тыс. грузовиков и более 60 тыс. автобусов. Сообщается, что в течение всего года мост работал в штатном режиме, и связь между материком и полуостровом не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе.

Ожидается, что железнодорожная часть моста откроется в декабре этого года. По прогнозам, пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год, а к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год.

В конце ноября прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что проезд по Крымскому мосту позволил автовладельцам и перевозчикам сэкономить свыше 6 млрд рублей. В эту сумму им обошлось бы использование паромной переправы. За год работы бесплатный проезд по мосту сэкономил людям и компаниям более 16 млрд рублей.