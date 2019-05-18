Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен

Оппозиция в Абхазии требует возбудить дело о возможном отравлении депутата парламента, лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжании. В документе, распространенном Общенациональным движением по защите государственности Абхазии, который цитирует "Интерфакс", сказано, что 16 мая в их штаб от семьи Бжании поступили результаты медицинского анализа, сделанного в Германии.

"Согласно результатам анализов, проведенных в одной из лабораторий Мюнхена, у Бжании обнаружены повышенные показатели ртути и алюминия в крови, а также повышенное число бензодиазепинов и кадмия", - говорится в сообщении. По мнению оппозиции, покушение было напрямую связано с политической деятельностью Бжании - "бесспорного фаворита предвыборной президентской кампании 2019 года".

Общенациональное движение по защите государственности Абхазии также заявляет, что считает правомерным перенос выборов президента республики на осень нынешнего года. Ранее парламент Абхазии назначил выборы главы республики на 21 июля.

18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи. Тамошние врачи затруднились поставить однозначный диагноз, после чего было принято решение о транспортировке больного в Москву.

"19 апреля Бжания в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы N 12. По словам московских врачей, оказавших первую помощь Бжании, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была "весьма высокой", - заявила оппозиция. Московские врачи диагностировали у Бжании вирусную пневмонию.