СМИ сообщили об ошибке пилотов сгоревшего SSJ100

В распоряжении РИА Новости оказался документ Росавиации с описанием катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100. Агентство, основываясь на документе, указывало, что экипаж самолета вопреки инструкциям не выпустил интерцепторы при заходе на посадку. "Аэрофлот" отрицает, что экипаж лайнера допустил ошибку.

Лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Что писали СМИ?

Согласно документу, который цитировало РИА Новости, авиакомпаниям после катастрофы в Шереметьево рекомендовано провести занятия с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре.

"С летным составом провести дополнительные занятия (по типам ВС) по порядку действий членов летного и кабинного экипажей при возникновении на борту пожара", - говорится в документе.

Там также, сообщается, что экипаж не превысил предельно допустимую скорость захода на посадку, но самолет садился с превышением максимальной массы на 1,6 тонн: "Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 -160 узлов (287-296 километров в час). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов".

Капитан перед аварией несколько раз пытался отклонить самолет то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, пересказывает агентство документ Росавиации. "Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", - следует из документа.

Экипаж "Суперджета", потерпевшего катастрофу, не выпустил тормозные щитки при заходе на посадку, хотя того требовали инструкции, добавляло РИА Новости на основе отчета.

"В режиме "direct mode"/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил", - говорилось в документе.

Что сказали в Росавиации?

В Росавиации заявили, что не делали никаких выводов по расследованию крушения, а распространенная СМИ информация о ходе катастрофы неверно трактуется и перекладывает вину на членов экипажа.

"Краткое описание обстоятельств события, включенное в Информацию по безопасности полетов N7, не является оценкой Росавиации действий экипажа", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Документ лишь "информирует об оперативных предложениях МАК, которые рекомендуется рассмотреть и принять к реализации".

Как отреагировал "Аэрофлот"

В "Аэрофлоте" заявили, что информация о нарушении экипажем инструкции при заходе на посадку не соответствует действительности.

В авиакомпании пояснили, что закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы.

"Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также добавили, что документ Росавиации не содержит выводов о причинах катастрофы.

Версии

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщал, что комитет, вероятно, будет рекомендовать Росавиации проверить подготовку летного состава "Аэрофлота".

Также будут проверены характеристики режима ручного управления "Суперджетов", в том числе в случае удара молнии, рассказывал собеседник агентства.

ТАСС сообщил 15 мая со ссылкой на свой источник, что эксперты МАК опубликуют предварительные причины в течение 30 дней с момента катастрофы. Глава минтранса Евгений Дитрих заявил, что комитет, по его предположению, обнародует предварительный отчет "в пределах двух-трех месяцев".

Катастрофа пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Как рассказывали в Шереметьево, командир экипажа доложил диспетчеру о возвращении в аэропорт спустя 10 минут после взлета, сообщив о сбое радиосвязи и потере автоматического управления самолетом.

Следственный комитет России (СКР) сообщал, что рассматривает несколько версий случившегося, включая ошибку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.

Оснований для ограничения эксплуатации "Суперджетов" ни в минтрансе, ни в Росавиации после катастрофы не нашли.

Командир воздушного судна Денис Евдокимов, которого еще в день катастрофы цитировал проект Baza, объяснял, что потере радиосвязи и отказу электроники предшествовало попадание в самолет молнии.

Из его рассказа также следовало, что причиной пожара могло стать жесткое приземление с превышенной из-за полных топливных баков посадочной массой.

Почему при посадке борт несколько раз ударился о землю, Евдокимов при этом объяснить не мог. Он утверждал, что "скорости было достаточно" и "к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре".

В "Аэрофлоте" называли Евдокимова опытным пилотом с общим стажем 6,8 тыс. часов налета, из которых более 1,4 тыс. - на "Суперджетах".

Действия пилотов

15 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на свой источник, близкий к расследованию, сообщила, что причиной катастрофы могли послужить ошибочные действия пилотов.

По данным издания, эксперты, расследующие происшествие, пришли к выводу, что во время полета в самолет действительно ударила молния, из-за чего машина перешла на аварийное электропитание и режим прямого управления полетом (Direct Mode).

Оставшись без страховки бортового компьютера, пилоты могли перелететь расчетную точку приземления в начале ВПП, а затем, перед самой посадкой, совершить опасный маневр. Как полагают эксперты, они резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета, из-за чего при приземлении борт отскочил от земли (на сленге пилотов это называется "скоростным козлом").

Несмотря на то, что инструкции предписывают уже после первого отскока прекратить посадку и начать экстренный взлет, пилоты продолжили попытки посадить машину. Когда самолет второй раз ударился о землю, его задние стойки шасси пробили топливные баки, что и привело к вытеканию керосина и возгоранию, заключили специалисты.

Теперь, как заявил источник "Коммерсанта", экспертам и следствию предстоит установить, кто из двух летчиков совершил опасные действия перед приземлением.

С учетом того, что управление SSJ100 осуществляется с помощью рукояток-джойстиков, которыми пилоты передают команды в бортовой компьютер, на выявление виновного много времени не потребуется, отметил собеседник газеты.