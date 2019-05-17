Путин назвал главное российское оружие XXI века

Лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия крайне важна", — заметил Путин. Он также предложил рассмотреть возможность проведения практических испытаний лазерного комплекса "Пересвет" и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Ранее российский лидер провел серию совещаний по военной тематике и совершил ряд визитов на предприятия оборонной промышленности, напоминает Lenta.ru. В частности, он посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где осмотрел модернизированные самолеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22, а также вертолет Ми-38Т и отдельно — самолет Ту-214. Кроме того, президент РФ побывал в Ахтубинске Астраханской области, куда его самолет сопроводили шесть истребителей пятого поколения Су-57.

После посещения Ахтубинска Путин сообщил о планах закупить 76 Су-57 вместо 16 без увеличения стоимости. В Кремле затем пояснили, что при обеспечении финансирования закупок этой техники "возможны и допустимы" внутренние перераспределения средств в рамках уже утвержденного бюджета Минобороны.

"Пересвет" и "Кинжал", а также беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" были представлены Путиным в марте 2018 года.