Фильм о священниках-педофилах может помешать правящей партии Польши победить на выборах в ЕП

В Польше вышел документальный фильм о сексуальных домогательствах священников к маленьким детям. Его за несколько дней посмотрело более 15 миллионов человек и теперь правящая партия "Право и справедливость", которая защищает католическую церковь, может столкнуться с проблемами на выборах в Европарламент, сообщает издание "Медуза".

11 мая на youtube вышел фильм Томаша Секельского "Только никому не говори". В нем повзрослевшие жертвы сексуального насилия со стороны священников на скрытую камеру записали свои диалоги с насильниками. В нем фигурируют как обычные священники, так и высокопоставленные служители церкви — например, Франтишек Цибуля, духовник первого президента постсоветской Польши. Сценаристы картины полагают, что папа римский Иоанн Павел II, родившийся в Польше, закрывал глаза на преступления священников.

На картину отреагировали представители церкви и политики. Верховный архиепископ Польши Войцех Полак попросил прощения "за все раны, нанесенные служителями церкви", он был ошарашен фильмом. В свою очередь Гданьский архиепископ Лешек Славой обвинил создателей в том, что они делают обобщение всего из нескольких историй.

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский — его считают самым влиятельным политиком страны, — после выхода фильма анонсировал поправки в уголовном законе. Они призваны ужесточить наказание за домогательства к детям до 30 лет тюрьмы, а малолетними будут считаться подростки до 18 лет, а не до 15, как сейчас.

Тем не менее партия "Право и справедливость" продолжила защищать католическую церковь. Качиньский заявил, что ставить под сомнение значение католической церкви непатриотично, после того как активистка и защитница прав ЛГБТ Элизабета Подлесная повесила на улице плакат, на котором нимбы Иисуса и Богоматери раскрашены в цвета радуги. Полиция ее за это арестовала.

"Только никому не говори" — не первый польский фильм о неподобающем поведении священников. В 2018 году вышел художественный фильм "Клир", в котором священники пользуются услугами проституток, связываются с организованной преступностью и ультраправыми группировками. Качиньский назвал этот фильм "атакой на церковь".

Из-за выступлений в поддержку католической церкви, "Право и справедливость" может столкнутся с проблемами во время выборов в Европарламент. Согласно опросам, правящая партия лишь немного опережает оппозиционную "Европейскую коалицию".