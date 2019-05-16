Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в начале июня вновь вынести на голосование в парламент договор с Евросоюзом о порядке и условиях выхода Британии из состава ЕС. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент в первую неделю июня, это необходимо, чтобы обеспечить "Брекзит" еще до летних парламентских каникул, сообщила канцелярия Мэй вечером во вторник, 14 мая.

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Мэй уже трижды безуспешно пыталась провести через парламент согласованный ею с Брюсселем договор о порядке "Брекзита". Сейчас она ведет переговоры с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином в попытке заручиться компромиссом, который обеспечит успешный исход вотума в парламенте. Тереза Мэй дала ясно понять, что она полна решимости добиться успеха на переговорах с Корбином, чтобы выполнить данное избирателям обещание о выводе Великобритании из состава ЕС.

Выборы в Европарламент


Правительство в Лондоне и представители Лейбористской партии уже полтора месяца ведут дискуссии о том, как заручиться большинством голосов в Палате общин для проведения договора по "Брекзиту", но продвигаются вперед крайне медленно. В Консервативной партии Терезы Мэй все чаще раздаются призывы прекратить эти переговоры.

Согласно первоначальным планам, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Сроки "Брекзита" переносились уже дважды, в результате Великобритании придется участвовать в запланированных на конец мая выборах в Европарламент.