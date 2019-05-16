Иран официально прекратил соблюдать ряд пунктов ядерной сделки

Иран впредь не будет ограничивать производство обогащенного урана и тяжелой воды, сообщил представитель атомного агентства страны. ЕС сохраняет приверженность ядерной сделке, но отвергает ультиматумы Тегерана.

Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Об этом сообщил представитель атомного агентства Ирана в интервью информационному агентству ИСНА в среду, 15 мая.

На прошлой неделе Иран уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. По словам представителя иранского атомного агентства, Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Договор пока не нарушен

Анонсированные Ираном действия, судя по всему, не нарушают основных условий ядерной сделки, но Тегеран предупредил, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня.

По условиям договора, Иран может обогащать уран не более чем до 3,67 процента. Это гораздо меньше 90 процентов, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20 процентов, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.

Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены договору с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.