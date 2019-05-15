Путин потребовал закупить 76 истребителей Су-57 пятого поколения

Президент России Владимир Путин заявил, что для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) России будет закуплено 76 истребителей пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Поставки планируется завершить до 2028 года. Как передает РИА "Новости", Путин заявил, что за это время необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.

Шесть Су-57 сопровождали президентский самолет 14 мая в пути до Ахтубинска Астраханской области. Позднее Путин побеседовал с пилотами истребителей, подчеркнув, что эти машины должны быть лучшими в мире.

Путин отметил, что производители истребителей пятого поколения Су-57 предоставили скидку в размере 20 процентов на закупку самолетов для нужд ВКС. Министр обороны Сергей Шойгу доложил ему о снижении стоимости летальных аппаратов и вооружения.

Российский лидер напомнил, что ранее планировалось закупить 16 самолетов Су-57 до 2028 года. Он заключил, что российская оборонная промышленная не выполняла заказы в таком объеме последние 40 лет.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также различные бомбы.

О разработке истребителя пятого поколения российского производства заговорили еще в начале 2000-х годов — он должен был продемонстрировать способность России производить современные вооружения. Сначала планировалось запустить его в первый полет в 2006 году, потом сроки неоднократно переносились. В итоге первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.

В декабре 2017 года Су-57 совершил полет с новыми двигателями, а в конце января 2018 года стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением, напоминает Русская служба Би-би-си.

В настоящее время построены 10 летных прототипов Су-57, входящих в опытную партию. На данный момент подписан один контракт на поставку в войска таких машин, согласно ему ВКС в 2019-2020 годах получат два Су-57 с двигателями первого этапа. В целом партия, как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, составит 15 единиц.

О подготовке второго контракта официальной информации нет, но ТАСС сообщает, что еще одно соглашение по Су-57, которое будет предусматривать поставку 13 машин, планируется заключить в 2020 году.

В начале июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24" заявил о планах заключить контракт на поставку всего двух истребителей Су-57 с возможным расширением заказа до 12 таких самолетов. "Испытания идут в соответствии с планами. Никаких срывов нет. В этом году будет законтрактовано два самолета для опытной партии. Вообще у нас в планах ГПВ (госпрограммы вооружений) — 12 самолетов. Две эскадрильи", — сказал он.

Скромные цифры Борисов тогда объяснил тем, что, по его мнению, форсировать массовое производство многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 смысла нет. "Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения", — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, истребители Су-57 — "это наш такой "козырек", который мы всегда сможем разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира".

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что первая серийная партия истребителей Су-57, состоящая из 12 машин, должна быть поставлена российским ВКС в 2019 году. При этом не уточняется, будут ли в нее включены 10 самолетов, уже собранные во время разработки истребителя.