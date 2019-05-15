"Не сказочный, а реальный". Первое дело об оскорблении Путина привело ко второму

В России завели новое административное дело по закону об оскорблении власти. Жителя Вологодской области могут наказать за фразу с фамилией президента России и матерным словом. Первое дело было возбуждено за реплику с тем же бранным выражением.

Протокол по ч. 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях ("закон Клишаса") составлен в отношении жителя села Верховажье Юрия Шадрина, который 3 мая разместил в соцсети "ВКонтакте" статус: "Путин **** не сказочный, а реальный".

Об этом в своем "телеграм-канале" сообщил Павел Чиков, руководитель правозащитной организации "Агора", которая защищает Шадрина. Сейчас дело направлено в суд.

Это второй известный случай привлечения к суду за публикацию нецензурного выражения с фамилией президента России. Причем житель Вологодской области фактически подхватил реплику, которая стала поводом для первого дела о неуважении к власти.

Первым по этой статье был наказан житель Новгородской области Юрий Картыжев. 23 апреля его оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию во "ВКонтакте" двух записей "Путин — сказочный ****".

Накануне суд в Кировской области оштрафовал на 30 тыс. рублей архитектора Кирилла Попутникова. Он ничего не писал, а только сфотографировал надпись "Путин — ****" на здании местного управления МВД и опубликовал снимок на своей странице в "Фейсбуке".

"Несколько тысяч человек по фамилии Путин"



"Несколько дней назад принесли повестку на допрос для дачи объяснений. В полиции пояснили, что на меня составили протокол из-за статуса во "ВКонтакте", где написано — "Путин **** реальный, а не сказочный". Я отказался давать объяснения. Теперь жду суда", — рассказал Шадрин "МБХ-медиа". Он добавил, что свой статус удалять не собирается.

Изданию Znak.com мужчина рассказал, что в качестве эксперта по его делу полицейские привлекли учительницу русского языка из местной школы.

"Хотелось бы напомнить и ей, и представителям правоохранительных органов, что в России живут несколько тысяч человек по фамилии Путин. Каким образом они определили, что имелся ввиду именно президент? Если они считают, что я имел ввиду именно президента, то это всего лишь их домыслы, ни на чем не основанные юридически", — заявил Шадрин.

Административное дело против себя Шадрин считает местью властей за активную гражданскую позицию, в частности, за организацию в селе митинга против пенсионной реформы.

В июле 2018 года на сельском сходе, где собрались 300 человек, скандировали обидный для президента лозунг, сообщил Чиков. "Шадрин был организатором", — уточнил правозащитник.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за "явное неуважение к власти" 18 марта, через 10 дней он вступил в силу. За первое нарушение закон предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. рублей, за повторное — штраф 100-200 тыс. рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Законопроекты о наказании за оскорбление власти и "фейковые новости" разработали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.