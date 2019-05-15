Путин встретился в Сочи с Помпео: об Украине не говорили

Переговоры президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео и главой МИД РФ Сергеем Лавровым завершились в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей". Встреча длилась около полутора часов, передает "Интерфакс". От обсуждения "украинского вопроса" стороны уклонились.

Помпео прибыл в Сочи во вторник на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По их завершении главы внешнеполитических ведомств РФ и США были приняты президентом России.

По плану после переговоров в санатории "Русь" Лавров с Помпео должны были направиться в резиденцию Владимира Путина и только после разговора с ним дать пресс-конференцию. Но из-за того, что Путин в этот же день проводил серию военных совещаний в Ахтубинске и его возвращение в Сочи задерживалось, дипломаты приняли решение сначала рассказать об итогах своих переговоров, а потом уже общаться с президентом, передает РБК.

На встрече в "Бочаровом ручье" присутствовали также глава СВР Сергей Нарышкин и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны участвовали посол США в РФ Джон Хантсман, спецпредставитель США по Сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Филип Рикер.

По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Помпео, заявив, что предметный разговор состоялся, готовность начать выправление отношений между странами подтверждена. В то же время он сказал, что прорыва в результате переговоров не чувствуется, однако отметил проявившийся деловой настрой Вашингтона.

На встрече госсекретаря Помпео и президента Путина предметом разговора стали Сирия, КНДР, Ливия, Иран и Венесуэла, сообщил Ушаков. Украина как тема на переговорах не обуждалась.

Также стороны обсудили ситуацию с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). А РФ выразила разочарование в связи с выходом США из ДРСМД, сказал Ушаков.

"Мы сказали, что ожидаем, что американская администрация конкретизирует идею Трампа по вопросу стратегической стабильности, выразили разочарование в связи с решением американцев о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Обсуждена ситуация вокруг договора о СНВ, который истекает в 2021 году", — пояснил он. Слова Ушакова приводит ТАСС.

Помощник президента также отметил, что "о санкциях речь шла очень коротко". "Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно для американцев", — сказал он.

По итогам переговоров с Майклом Помпео Владимир Путин не передавал личного послания президенту США Дональду Трампу, подчеркнул Ушаков.

"Украинский вопрос" и санкции

"Украинский вопрос", который "не всплыл" на переговорах в Сочи, является для отношений России и США ключевым. Именно политика РФ на Украине, выразившаяся, в частности, в присоединении Крыма в 2014 году, привела к первым и последующим санкциям. А эти ограничения, по утверждению Москвы, и мешают налаживанию нормальных отношений с Соединенными Штатами.

Напомним, в конце 2013-го и в начале 2014 года на Украине начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", — говорилось в докладе Минобороны РФ.

В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Украина считает Крым временно оккупированной территорией. А международное сообщество в целом оценивает действия России как аннексию и агрессию по отношению к Украине. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Новый виток напряженности в отношениях РФ и США в связи с ситуацией вокруг Украины произошел в прошлом году. 25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины — двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира — которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Ранения в результате инцидента получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все 24 украинских моряка арестованы и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. В Киеве задержанных моряков считают военнопленными.

15 марта Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против отдельных граждан России "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В тот же день санкции против РФ ужесточили и США, добавив в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. По версии Минфина США, внесенные в список физические и юридические лица "принимали участие в необоснованных нападениях России на украинские военные корабли в Керченском проливе, предполагаемой аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины".