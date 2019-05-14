В Саудовской Аравии дроны атаковали нефтяные станции

В Эр-Рияде назвали случившееся нападением на безопасность нефтяных поставок по всем мире. Саудовский государственный нефтяной концерн приостановил прокачку нефти по восточно-западному трубопроводу.

В Саудовской Аравии две нефтяные станции подверглись нападению вооруженных дронов. Государственный нефтяной концерн Saudi Aramco по соображениям безопасностиприостановил прокачку нефти по восточно-западному трубопроводу, по которому нефть доставляется в порт Янбу-эль-Бахр, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех во вторник, 14 мая.

По словам министра, в результате нападения на одной из нефтяных станций вспыхнул пожар, однако очаг возгорания удалось взять под контроль, поэтому материальный ущерб ограничен. О жертвах не сообщается.

Нападение на нефтяные станции в административном округе Эр-Рияд произошло через несколько дней после актов саботажа на нефтяных танкерах в соседних Объединенных Арабских Эмиратах. Аль-Фатех назвал нападения в округе Эр-Рияд атакой на безопасность нефтяных поставок во всем мире.

Ответственность взяли на себя повстанцы-хуситы

Ответственность за нападение с применением дронов взяли на себя повстанцы-хуситы в Йемене, пользующиеся поддержкой Ирана. В заявлении, переданном по повстанческому телеканалу "аль-Масира", говорится, что хуситы провели "крупную военную операцию" против саудовских целей в отместку "за продолжающуюся агрессию и осаду" народа Йемена.

"Это - послание Саудовской Аравии. Прекратите вашу агрессию. Наша цель - отвечать на преступления, которые ежедневно совершаются против йеменского народа", - подчеркивается в заявлении.

В Йемене бушует кровопролитная гражданская война между хуситами, захватившими столицу страны Сану и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками Йемена, получающими поддержку от Саудовской Аравии.