МИД Польши отменил визит израильской делегации в Варшаву

В качестве причины МИД Польши указал на изменения в составе делегации Израиля, которые были сделаны в последний момент без согласования с польской стороной.

По мнению руководства МИД Польши, участие во встрече генерального директора министерства социального равноправия Израиля Ави Коэна означало бы смещение акцента встречи на вопрос о реституции еврейской собственности в соответствии с Законом 447, принятым в США. Визит израильской стороны должен был состояться 13 мая.

Комментируя ситуацию, депутат от партии "Право и справедливость" Йоанна Лихоцкая отметила, что Польша – не может быть объектом требований каких-либо компенсаций.

"Польша была жертвой немецкого и российского варварства, Польша потеряла 6 млн своих граждан, столицу Польши сравняли с землей, было уничтожено имущество множества поляков. Требовать компенсаций в этой ситуации стоит у немцев и, возможно, у россиян", - отметила депутат "Права и справедливости".

11 мая в Варшаве прошла массовая акция против вступления в силу в Закона 447. Разработанный Конгрессом США документ обязывает американское правительство подготовить отчет о реституции еврейской собственности в 46 странах, включая Польшу.