В Афганистане убили знаменитую тележурналистку

В Кабуле в субботу убита знаменитая телевизионная журналистка Мена Мангаль, сообщает афганская служба Радио Свобода. Представитель МВД сообщил, что нападение произошло около половины восьмого утра вблизи кабульского рынка, когда Мангаль ждала приезда такси.

Очевидцы рассказали корреспонденту Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что огонь вели двое мотоциклистов. По словам одного из свидетелей, один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в грудную клетку журналистки. Оба мужчины скрылись с места.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности право на работу и образование. Она также работала советником по культуре в парламенте Афганистана.

Накануне Мангаль рассказала на своих страницах в соцсетях, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

По словам родственников журналистки, они подозревают в убийстве родственников с стороны бывшего мужа. Но, согласно заявлению полиции, прорабатываются все возможные варианты.