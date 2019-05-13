Марин Ле Пен едет в гости к врагам Путина

Большой друг Путина Марин Ле Пен впервые едет в Эстонию - в гости к врагам Путина, резко антироссийской правопопулистской партии ЭКРЕ. Вместе эти союзники, объединившиеся перед выборами в Европарламент в конце мая, обещают устроить переворот в европейской политике - но в ближайшее время у них это вряд ли получится.

"Национальное собрание" француженки Ле Пен и Эстонская консервативная народная партия (ЭКРЕ) входят в новый Европейский альянс народов и наций (ЕАНН), неформальным лидером которого является итальянский вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини и в который вошли правые популисты - борцы с иммиграцией и Брюсселем, почитатели "традиционных христианских ценностей" - из десятка стран Евросоюза.

Марин Ле Пен посетит Эстонию во вторник и встретится с руководством ЭКРЕ, включая лидера партии и министра внутренних дел Марта Хельме.

"Наша цель - стать правящей силой, силой перемен в Европе", - объявил Сальвини в начале апреля на презентации альянса, самыми сильными членами которого стали, помимо партий самого Сальвини и Ле Пен, австрийская Партия свободы, входящая в правительственную коалицию, а также немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии".

Проевропейские либеральные политики и эксперты бьют тревогу: альянс Сальвини и другие подобные политические силы могут значительно увеличить свое представительство в новом составе Европарламента и действительно начать влиять на общеевропейскую политику.

"Завоевав определенное количество мандатов [в Европарламенте], антиевропейские силы смогут влиять на ключевые процессы и решения. Антиевропейские партии смогут чинить препятствия в работе Европарламента в области внешней политики, реформы еврозоны, свободы передвижения, а также ограничить возможности ЕС в части сохранения европейских ценностей, касающихся свободы мнений, власти закона и гражданских прав", - писали в феврале этого года аналитики Европейского совета по международным отношениям.

Другие эксперты, однако, советуют сторонникам евроинтеграции и либеральных ценностей пока не паниковать: правого поворота и развала ЕС не предвидится.

Во-первых, судя по опросам, правые популисты и проповедники "нелиберальной демократии" в разных ее изводах не наберут на выборах Европарламента даже относительного большинства. Хотя евровыборы, как известно по опыту, нередко предподносят сюрпризы в отдельных странах.

Во-вторых, партии альянса Сальвини и Ле Пен сильно расходятся во взглядах даже на ключевую для них проблему иммиграции, а их позиции в отношении, например, России и санкций вообще диаметрально противоположны.

В третьих, пресса и оппоненты часто преувеличивают "антиевропейскость" этих партий: на деле они не добиваются уничтожения ЕС, по крайней мере сейчас.

"Речь не идет о евроскептицизме. Они только хотят изменить ЕС, чтобы больше власти было у национальных государств, и меньше - у Брюсселя", - говорит живущий в Вене политолог Антон Шеховцов, много лет изучающий европейских правых и их сотрудничество с Россией.

Состав Европейского альянса народов и наций по состоянию на 12 мая 2019 года

"Лига", Италия входит в правительство "Национальное собрание", Франция оппозиция Партия свободы, Австрия входит в правительство "Альтернатива для Германии" оппозиция Партия свободы, Нидерланды оппозиция Датская народная партия не входит в правительство, но поддерживает его Партия свободы и прямой демократии, Чехия оппозиция "Настоящие финны", Финляндия оппозиция (были в правительстве в 2015-2017) "Шведские демократы" оппозиция ЭКРЕ, Эстония входит в правительство

Аналитический центр Europe Elects на основе предвыборных опросов в апреле подсчитал, что новый Европейский альянс народов и наций может провести в Европарламент 85 депутатов.

Это огромный скачок по сравнению с 37 мандатами, которыми сейчас располагает "Европа наций и свободы" - фракция в Европарламенте, куда входят основные партии ЕАНН. Но в Европарламенте - 751 или 705 депутатов (в зависимости от того, выйдет-таки Британия из ЕС или нет).

Кроме того, в нынешнем Европарламенте есть еще две фракции евроскептиков, в которых больше сотни депутатов, часть партий из этих фракций войдет в ЕАНН, и с учетом этой перетасовки будущие завоевания национал-популистов выглядят и вовсе невзрачно.

Ведущие всеевропейские либеральные союзы-партии - либерально-консервативная "Европейская народная партия", левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Альянс либералов и демократов за Европу" в сумме, по подсчетам Europe Elects и Financial Times, потеряют какое-то количество мест, но все равно соберут большинство.

Надежды на венгров и поляков



ЕАНН сможет стать третьей силой в Европарламенте, и то лишь только в случае, если в альянс вступят будущие евродепутаты от правящих партий Венгрии и Польши, - "Фидес" и "Право и справедливость".

Судя по опросам, "Фидес" может взять на евровыборах 14-15 мандатов (из 21 мандата венгерской квоты); у ПиС перспективы похуже - всего 15-20 из 51 зарезервированного за Польшей места.

Маттео Сальвини очень надеется на это пополнение и в течение последнего года уже несколько раз встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, а в январе ездил в Варшаву.

"Польша и Италия будут творцами новой весны в Европе, возрождения европейских ценностей", - сказал тогда Сальвини на пресс-конференции после встречи с лидером партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярославом Качиньским.

Маттео Сальвини (справа) за последний год несколько раз встречался с Виктором Орбаном. Но Орбан в альянс под начало Сальвини не спешит.

ПиС, однако, пока к альянсу не присоединился - в частности, из-за того, что в него входит нелюбимая поляками "Альтернатива для Германии".

На "Фидес" надежд чуть больше. Эта партия в Европарламенте входит в респектабельную "Европейскую народную партию", но совсем недавно членство "Фидес" в этой фракции приостановили - за антидемократическую внутреннюю политику. В ответ Виктор Орбан уже заявил, что евродепутаты от его партии не поддержат кандидатуру Манфреда Вебера, выдвинутого ЕНП на пост председателя Еврокомиссии.

В последний раз Сальвини приезжал в Венгрию в самом начале мая и вместе с Орбаном посетил циклопических масштабов заграждение, построенное правительством Орбана на южной границе страны в качестве защиты от нелегальных иммигрантов.

Лидер эстонской ЭКРЕ Март Хельме, отвечая на вопрос о визите дружащей с Россией Ле Пен, сказал, что Россия должна вернуть Эстонии территории, принадлежавшие той до Второй мировой

Сальвини и Орбан говорят друг другу комплименты и обещают сотрудничать, но о формальном вступлении в новый альянс лидер "Фидес", как и поляки, объявлять не спешит.

"Не факт, что "Фидес" уйдет из ЕНП в альянс Сальвини, хотя шансы растут, - рассуждает венгерский политолог Петер Креко. - С одной стороны, Орбан только формально остается членом ЕНП, он уже открыто ведет кампанию против нее и идеологически принадлежит к крайне правым, он для них - герой [...] С другой стороны, если его окончательно исключат из ЕНП, у него будет больше проблем на переговорах о бюджете ЕС в части наказаний за несоблюдение принципа верховенства закона, а кроме того, он лишится политического зонтика".

Орбан пытается найти выход, предлагая ЕНП и альянсу Сальвини объединить силы в будущем новом созыве Европарламента, но, по мнению Креко, этот призыв "нереалистичен".

Слишком разные единомышленники



Многие политологи из числа тех, кто критически относится к националистам и популистам, полагают, что новый альянс не сможет стать серьезной силой в Европарламенте или даже развалится по той причине, что входящие в него партии занимают разные позиции по некоторым ключевым вопросам.

Даже по такому, казалось бы, главному объединяющему их вопросу, как иммигранты из южных стран.

Все партии ЕАНН - против иммигрантов. Некоторые из них даже увлекаются откровенно ксенофобской и расистской риторикой.

Но при этом Маттео Сальвини - за то, чтобы иммигранты, прибывшие через Средиземное море в его родную Италию, были распределены между всеми странами Евросоюза, тогда как националисты из Центральной и Восточной Европы - решительно против этого.

Россия за скобками



Совершенно по-разному члены альянса смотрят и на "российскую проблему", пусть это и далеко не главный вопрос европейской политики.

Ведущие силы альянса симпатизируют путинской России. Сальвини фотографировался на Красной площади в футболке с портретом Путина. Ле Пен в статусе кандидата в президенты Франции ездила в Москву, а ее соратники регулярно посещали аннексированный Крым. Министр от австрийской Партии свободы пригласила Путина на свою свадьбу.

Все они, как и "Альтернатива для Германии" - за отмену санкций против России (что, впрочем, не мешает представителям их стран в ЕС рутинно, каждые полгода, голосовать за продление этих санкций).

При этом национал-популисты Центральной и Восточной Европы по очевидным причинам придерживаются совершенно иных взглядов на Россию. Эстонская ЭКРЕ или потенциальный союзник альянса, польская ПиС, и слышать не хотят о безусловной отмене санкций и вообще смягчении политики ЕС в отношении путинской России.

"Они постараются оставить эти вопросы за скобками, но, конечно, это очень разные партии, - предполагает Антон Шеховцов. - Поэтому я скептично настроен в отношении перспектив этой группы просуществовать до конца [срока полномочий этого созыва Европарламента]. Они сейчас слишком много пытаются вынести за скобки".

Поворот в настроениях



Кроме всего прочего, некоторые политические оппоненты национал-популистов, глядя на результаты опросов, начинают надеяться, что звездный час Сальвини и соратников прошел - или, по крайней мере, начинается смена фаз в настроениях европейского общества.

Кризис конца первого десятилетия века, банкротство Греции и проблемы других южных стран еврозоны, даже миграционный кризис уходят все дальше в прошлое, шок от них проходит, и пока не грянул какой-нибудь новый кризис, в настроениях европейцев наметился поворот.

Социологическая служба Евросоюза "Евробарометр", опросив этой весной почти 28 тысяч жителей ЕС, выяснила, что 68% из них считают, что членство в Евросоюзе - это в целом хорошая и выгодная для стран ЕС вещь, а 61% опрошенных считает, что членство в ЕС выгодно и конкретно для их страны.

"Евробарометр" отмечает, что это самый высокий уровень одобрения ЕС с 1983 года.

При этом еврооптимисты распределены относительно равномерно по всему ЕС: в 25 из 28 стран (исследованием была охвачена и уходящяя Британия) абсолютное большинство - за Евросоюз.