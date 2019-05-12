Почти 300 тысяч жителей Германии регулярно ездят на работу за границу

Среди лидеров по показателям маятниковой миграции - земли Баден-Вюртемберг, Северный Рейн - Вестфалия и Бавария.

В 2018 году порядка 282,100 жителей Германии регулярно ездили на работу в соседние страны. Это следует из ответа европейского статистического агентства Eurostat на запрос Левой партии в бундестаге. Такие данные приводит в воскресенье, 12 мая, агентство dpa.

Среди федеральных земель лидирует Баден-Вюртемберг на юго-западе страны (78300 человек), откуда большинство направлялись в соседнюю Швейцарию.

В других землях показатели были несколько ниже: 44 тысячи - в Северном Рейне - Вестфалии, 42100 - в Рейнланд-Пфальце и около 38200 - в Баварии.

Северный Рейн - Вестфалия граничит с Нидерландами и Бельгией. Многие жители этой земли предпочитают ездить в соседние страны не только на работу, но и за покупками из-за разницы в стоимости ряда товаров.

К Рейнланд-Пфальцу прилегают Франция и Люксембург, а Бавария делит границу с Чехией и Австрией, поэтому большая часть выезжающих на работу из Германии приходится именно на эти страны.

В целом же по ЕС число тех, кто регулярно совершал трудовые маятниковые миграции, достигало 2,15 млн. Так, из Польши, в том числе в ФРГ, в минувшем году регулярно выезжали на заработки порядка 214 400 человек.

Ранее стало известно, что самую высокую зарплату в Германии получают врачи, инженеры и экономисты.