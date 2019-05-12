Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном

Временный президент Венесуэлы поручил своему представителю в Соединенных Штатах немедленно встретиться с главой Южного командования ВС США.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо ищет прямые контакты с американскими военными. Во время выступления на митинге в Каракасе в субботу, 11 мая, Гуайдо заявил, что поручил своему представителю в Соединенных Штатах Карлосу Веккьо немедленно встретиться с главой Южного командования ВС США адмиралом Крейгом Фоллером для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия.

Гуайдо также заявил, что продолжает вести переговоры с венесуэльскими военными с целью привлечения их на свою сторону. За день до этого временный президент Венесуэлы указал, что в принципе открыт для военного вмешательства третьей страны с целью урегулирования кризиса в республике. Согласно конституции страны, парламент (контролируемый сторонниками Гуайдо) может дать разрешение на ввод в Венесуэлу иностранных войск.

Адмирал Фоллер заявил, что готов к контактам с Гуайдо. "Если Хуан Гуайдо и законное правительство Венесуэлы пригласят меня, то я охотно разъясню, как мы поддержим каждого из офицеров венесуэльских вооруженных сил, которые примут правильное решение и восстановят конституционный порядок в стране", - написал он в своем Twitter.

Вашингтон рассматривает все варианты действий в Венесуэле

Объявленная в конце апреля Гуайдо операция "Свобода" против действующего режима пока не дала результатов. Хотя часть военных перешла на сторону демонстрантов, большинство генералов остались на стороне Николаса Мадуро. В результате столкновений в Каракасе пострадали несколько десятков человек.

После неудачи восстания в Каракасе советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции.