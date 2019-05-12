Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором

По итогам 12-дневных консультаций в Женеве 1400 делегатов приняли дополнение к Базельской конвенции 1989 года.

Министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце приветствовала заключение глобального пакта по борьбе с пластиковым мусором. Принятие соглашения показывает, что мировое сообщество способно принимать совместные меры в сфере защиты окружающей среды, заявила в субботу, 11 мая, немецкий министр. "Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции (1989 года - Ред.), является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях", - подчеркнула она.

Соглашение подписали 187 стран

Шульце также указала, что принятый накануне пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку. По словам министра, Германия и другие европейские страны несут ответственность за сортировку и переработку своих пластиковых отходов, и с помощью новых правил власти ФРГ смогут предотвращать их попадание в моря.

Вечером 10 мая около 1400 представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Документ, утвержденный по итогам длившихся 12 дней консультаций, является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Обязательное для исполнение соглашение

Пакт обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран. Соглашение является обязательным для исполнения, указал исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет.

По данным присутствовавших на конференции экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов. Ряд стран, в частности, США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают. "При этом большая часть загрязненных смешанных отходов не может быть переработана и вывозится на свалки, сжигается или находит путь в океаны", - заявила эксперт экологической организации IPEN Сара Броше.