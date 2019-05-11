Об этом он написал в Twitter в пятницу.

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"За последние 5 лет российские боевики и ставленники ухудшили жизнь людей на Донбассе, включая русскоязычных, о которых, как они говорят, они заботятся", - отметил Волкер.

Он добавил, что Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения, позволить восстановление Донбасса и его возвращение под контроль Украины.