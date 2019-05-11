Дочери Доренко выдвинули свою версию причины смерти отца: отравление

Дочери скончавшегося журналиста Сергея Доренко Екатерина и Ксения выступили против кремации тела отца и попросили расследовать обстоятельства его смерти. Об этом РИА "Новости" сообщил продюсер Андрей Разин. Екатерина Доренко подтвердила РБК информацию.

Дочь журналиста назвала его вторую жену Юлию "заинтересованным" в его смерти лицом. Екатерина пояснила, что просит не сжигать тело отца, а провести тест ДНК, чтобы выявить причину смерти. "Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут - концы в воду", - заключила она.

По словам Разина, дочери Доренко подозревают, что отца отравили, и в результате кремации могут быть скрыты следы убийства. Утром в пятницу между женой и дочерьми журналиста возникла стычка на Троекуровском кладбище по поводу способа погребения покойного. Супруга Доренко настаивает на кремации, дочери - на захоронении в гробу.

Сотрудник кладбища рассказал "Комсомольской правде", что дочки журналиста начали кричать на его жену и "чуть не подрались" с ней. "Даже полиция приехала. Дочки заявили, что это Юля виновата в смерти отца. Чуть ли не она его отравила, потому и хочет теперь поскорее тело сжечь, чтобы замести следы", - сообщил собеседник издания.

По словам Разина, в ситуацию пришлось вмешаться юристу, чтобы установить, что имеет право принять окончательное решение по вопросу погребения. "Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел", - добавил продюсер.

Юрист Александр Сыромятников объяснил КП, что Юлия Силявина, являясь законной супругой Доренко, имеет право распорядиться его похоронами по своему усмотрению.

"Не думаю, что Екатерине и Ксении удастся что-либо. Максимум примут у них заявление, устроят проверку доследственную. Но что проверять, когда судебно-медицинские эксперты уже установили причину смерти. И никакого криминального подтекста в ней нет", - прокомментировал юрист.

Напомним, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стала гемотампонада - нарушение функций сердца, при котором в нем скапливается жидкость, препятствующая функционированию органа. Он умер от разрыва аорты.

Коллега Доренко назвал бредом версию дочерей журналиста о его отравлении и причастности к этому супруги. Знакомый с ситуацией источник ТАСС заявил, что в дополнительной экспертизе причины смерти Доренко необходимости нет.

"Дополнительной экспертизы не будет, так как все проведенные исследования позволили установить причину смерти Доренко. Она наступила от естественных причин - разрыва аневризмы аорты сердца", - сказал источник, добавив, что экспертиза не выявила следов отравления.

В окружении журналиста ТАСС сообщили, что Доренко высказывал при жизни шутливые пожелания, чтобы его кремировали после смерти. "Он многократно шутил о своей смерти, публично высказывал пожелание о том, что его надо кремировать после смерти, а прахом удобрить растения или развеять его где-нибудь", - сказал собеседник агентства.

Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая за рулем мотоцикла. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял управление. Мотоцикл Triumph завалился на бок, пролетел несколько десятков метров по дороге и врезался в ограждение. Врачи боролись за жизнь журналиста около часа, но спасти его не удалось. Он умер не приходя в сознание. Доренко было 59 лет.

В 2012 году журналист оформил развод с первой супругой Мариной, чтобы расписаться с гражданской женой, своей сотрудницей Юлей Силявиной, родившей ему двух дочерей. От первого брака, который продлился 30 лет, у Доренко трое детей - две дочери и сын.

Старшие дочки после развода отца некоторое время не общались с ним, но позже наладили отношения, однако его новую жену по-прежнему не принимали, отмечает КП. Первая супруга журналиста пыталась опротестовать развод, так как он произошел якобы без ее ведома. Сам Доренко рассказывал, что бывшая жена претендовала на его новое жилье, хотя он отдал ей шесть квартир и два дома.