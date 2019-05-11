Лукашенко про ущерб от грязной нефти: "Это сотни миллионов долларов"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, — сказал президент. — За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4−5 мм, как говорят специалисты, съедает".

Что касается конкретной суммы ущерба, она пока неизвестна, но очевидно, что будет очень велика. "Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Новополоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки", — пояснил Александр Лукашенко.

Ущерб — сотни миллионов

Для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. "Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", — отметил президент.

При подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. "Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, — прокомментировал глава государства. — И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины".

Лукашенко напомнил, что по его распоряжению Беларусь планировала начать ремонт нескольких участков нефтепровода "Дружба" (на нем насчитывается порядка 10−12 аварийных участков). Однако начало ремонтных работ откладывалось, чтобы не останавливать российский транзит. "И доработались до того, что дальше тянуть некуда. Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести", — подчеркнул президент.

"Мы приостановили всякие ремонты, чтобы не усугубить ситуацию с поставками и транзитом нефти через Беларусь в Западную Европу. Россия не может полностью заменить эту артерию. Некоторые говорят: да мы через Ленинград будем поставлять… Никто никому не запрещает. Но такие объемы невозможно поставить. И во что это обойдется? Никто не говорит, что мы закроем транзит. Нам тоже это выгодно", — сказал Глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с президентом России не обсуждался. Тем не менее Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба. "Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", — уверен глава государства.

Тема поступления в нефтепровод загрязненной нефти затрагивалась во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Пекине. "Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко, — сказал президент. — Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (что редко бывает) для разборок. И надо сказать, что Бортников (директор ФСБ Александр Бортников. — ред.) со своими коллегами очень быстро нашел виновных, и они за это должны ответить".

Президент подчеркнул, что Беларусь не намерена спекулировать на произошедшем или увязывать вопрос компенсации с урегулированием ситуации вокруг налогового маневра России и его последствий для республики. "Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру. Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они (в России. — ред.) разбираются у себя сами. На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже чистая нефть. Часть ядовитой нефти мы откачали в свои хранилища, — пояснил Александр Лукашенко. — Ее нужно отсюда россиянам вывозить, или мы найдем какой-то другой вариант использования этой нефти. Эпопея для Беларуси, я так понимаю, подходит к концу, но для Европы она еще продолжается".

Дело "о грязной нефти"

Напомним, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о "резком ухудшении" качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу "Дружба". В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что "ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели".

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в "Белнефтехиме" заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным.

Президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин заявил, что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" во время поставок в Беларусь и наказать виновных. 7 мая стало известно о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", один объявлен в розыск.

По версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, замдиректора Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Кроме того, в марте−апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений. Загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая.