SukhoiSuperjet 100, рассказ о российском фиаско

"Самолет, который в воскресенье приземлился и загорелся в Москве, в результате чего погиб 41 человек, должен был стать символом обновления авиации страны. За человеческой катастрофой стоит промышленный провал", - пишет корреспондент французской газеты Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Российский военно-промышленный и авиационный комплекс особенно сильно пострадал в 90-х годах, - поясняет французский промышленник, тонкий знаток российской авиационной промышленности. - Бюджета больше нет, заказовочень мало, а затем распад Советского Союза, одним из столпов которого являлся этот комплекс... Потом, начиная с 2000-х годов, у российского правительства появилось желание придать новые стратегические направления в этих отраслях, особенно в области гражданской авиации".

"В феврале 2006 года Владимир Путин отдал приказ об объединении всех российских гражданских и военных авиастроителей в рамках одной структуры: Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в этом гигантском холдинге работают более 100 тыс. человек, его торговый оборот составляет 416 млрд рублей (более 5 млрд евро) и 75% его акций принадлежит российскому государству", - говорится в статье.

"Анонсированный в 2001 году SukhoiSuperjet 100 явился первым ощутимым результатом этой масштабной реструктуризации. Это первый пассажирский самолет, произведенный в России после распада СССР. Правительство России выделило на реализацию этого проекта 46 млн долларов. Ожидалось, что этот самолет совершит свой первый полет в 2006 году и вступит в строй в 2007 году. Москва надеялась, что он ознаменует великое возвращение России в мир гражданской авиации", - отмечает журналист.

"Самолет также стал витриной для сближения между Россией и Западом. Проект SSJ 100 первым обратился к международным партнерам: "Когда русские запустили свой проект SoukhoïSuperjet 100, они обратились к французским и европейским производителям оборудования: у них не было ноу-хау для производства систем и компонентов коммерческого самолета, по крайней мере, таких, чтобы сделать его рентабельным", - поясняет специалист по российской авиационной отрасли промышленности. Одним из примеров, в частности, были в то время заголовки экономической прессы про гордость французско-российского делового сообщества: совместное предприятие PowerJet с равным долевым участием французского производителя авиационных двигателей Safran и российской двигателестроительной компанией "Сатурн", - указывает Libération.

"Но разочарования не заставили себя долго ждать. Первый полет состоялся только в конце 2008 года, а первый экземпляр был сдан в эксплуатацию только в апреле 2011 года. Авария со смертельным исходом во время демонстрационного полета в Индонезии в 2012 году отпугнула потенциальных покупателей. Ухудшение отношений между Россией и Западом, а затем санкции, наложенные на страну после аннексии Крыма в 2014 году, воспрепятствовали стремлению к промышленному сотрудничеству, вынудив производителя самолетов работать над "русифицированной" версией самолета, запланированной на... 2020 год", - пишет Люсьен Жак.

"Помимо всего прочего, SoukhoïSuperjet 100 страдает от недостатка эксплуатационной надежности. "Аэрофлот" сообщил еще в 2012 году, что его SSJ 100 летают в среднем чуть менее четырех часов в день, что намного ниже девяти часов ежедневной эксплуатации, предлагаемых самолетами Airbus и Boeing той же категории", - передает газета.

"Если на Airbus сломается противообледенитель лобового стекла, то эта запасная часть находится на складе в аэропорту, а завод поставит еще одну на следующий день, - пояснил в феврале 2018 года один российский пилот, цитируемый сайтом журналистских расследований The Insider. - Но если на SoukhoïSuperjet 100 сломается противообледенитель лобового стекла, то завод приступит к его производству. Через три месяца он будет готов, а еще через месяц его доставят. Между тем, самолет заземлен, и авиакомпания теряет огромные суммы".

"Сегодня только "Аэрофлот" и российские региональные авиакомпании используют этот самолет на регулярной основе", - говорится в статье. "С точки зрения прибыльности, это финансовая катастрофа, - утверждает The Insider. - Но это проект Путина, и "Аэрофлот" обязан его покупать. Так или иначе, самолет будет доработан, но какой ценой?"

"Счетная палата России оценивает общую стоимость разработки этого проекта в 44 млрд долларов, при этом всего было зарегистрировано только 300 заказов и фактически поставлено лишь 148 самолетов. Триумфальное возвращение России за стол великих авиационных держав воистину стало крестным путем. Тем не менее, SSJ 100 придерживается своего курса при поддержке властей", - говорится в публикации.

"Российская авиакомпания форсированным маршем продолжает "русификацию" своего авиационного парка. В дополнение к своим 50 "суперджетам" и еще 50, которые планируется приобрести, "Аэрофлот" недавно объявил о своем намерении сделать предварительный заказ на 85 МС-21-300 - это новый самолет со средней дальностью полета, разработанный OAK, который со временем станет ее основным аппаратом... в надежде на то, что опыт, полученный российскими авиастроителями благодаря мукам с Superjet 100, поможет его преемнику пройти менее напряженный путь и позволит реально возродить отечественную авиационную отрасль", - резюмирует автор статьи.