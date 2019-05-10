Медики после вскрытия определили точную причину смерти Сергея Доренко

Причиной смерти журналиста, ведущего, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко стала гемотампонада - нарушение функций сердца, при котором в нем скапливается жидкость, препятствующая функционированию органа.

К такому заключению пришли патологоанатомы после вскрытия тела журналиста, который скончался накануне за рулем своего мотоцикла, двигаясь по Земляном Валу в Москве.

Как передает РБК со ссылкой на два источника в бюро судебно-медицинской экспертизы, вскрытие проходило в морге при Троекуровском кладбище. На этом кладбище журналиста и похоронят. Дата прощания пока не известна.

Статьи по теме: В Москве при падении с мотоцикла умер журналист Сергей Доренко

В Сети появилось видео, на котором медики пытаютcя спасти жизнь Доренко после падения с мотоцикла. На кадрах видно, как сотрудники скорой помощи реанимируют журналиста, после чего кладут его на носилки и загружают внутрь реанимобиля. Врачи боролись за жизнь Доренко более часа, однако так и не смогли его спасти.

ергей Доренко умер в Москве 9 мая на 60-м году жизни. Журналист вечером, около 18:20, двигался по центру Москвы на своем мотоцикле. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял управление. Мотоцикл Triumph завалился на бок, пролетел несколько десятков метров по дороге и врезался в ограждение.

Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти журналиста не смогли. Бригада скорой констатировала клиническую смерть. Доренко умер, не приходя в сознание.