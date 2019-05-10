Немецкие либералы придумали новый план для Донбасса

На экспертных слушаниях в бундестаге обсудили дополнения к минским соглашениям по Донбассу. Одно из предложений - временная замена правительств ДНР и ЛНР международной администрацией.

По оценке заместителя председателя парламентской фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александера Ламбсдорфа, Украина является "краеугольным камнем, гарантирующим стабильность европейской системы безопасности". Именно поэтому так важно, считает он, найти решение российско-украинского конфликта, угрожающего всей этой системе.

Учитывая тупик, в который фактически зашли все попытки добиться реализации минских соглашений, член внешнеполитического комитета бундестага от фракции СвДП Рената Альт предлагает дополнительные меры, которые, по ее мнению, могли бы сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования положения на востоке Украины. Прежде чем выносить свои предложения в виде проекта резолюции на обсуждение внешнеполитического комитета бундестага, фракция либералов устроила вечером в среду, 8 мая, экспертные слушания на эту тему.

Следует заметить, что в истории ФРГ представители СвДП в составе разных правительственных коалиций дольше всего занимали пост министра иностранных дел.

Дополнить минские соглашения сроками и приоритетами

"Минские соглашения фактически мертвы, - констатировала Рената Альт. - Для меня было важно дать новый импульс с тем, чтобы процесс снова пришел в движение". Проблема, с ее точки зрения, не только в неготовности Москвы и Киева пойти навстречу друг другу, но и в структурных изъянах самих минских договоренностей.

В качестве примеров Альт называет отсутствие в их тексте сроков реализации тех или иных мер, а также конкретизации последствий в случае их непринятия. Не указано также, какие из договоренностей являются приоритетными. "В нынешнем состоянии все одинаково важно, - указала она, - и отвод вооружений, и выборы, и обмен военнопленными". Именно это и завело, по мнению Альт, ситуацию в тупик, ни Москва, ни Киев не готовы сделать первый шаг.

Для начала фракция СвДП предлагает дополнить минский протокол сроками, расстановкой приоритетов и последствиями за бездеятельность. Столь же важным считается установление контроля ООН над российско-украинской границей, вывод из Донбасса всех гражданских и парамилитарных вооруженных групп. "Миссия "голубых касок", - заявила Альт, - должна обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

Полиция ЕС для Донбасса

Следующий шаг - замена правительств самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР переходной гражданской международной администрацией. В ее задачу входили бы подготовка и проведение свободных выборов на этих территориях. Выполнение полицейских функций и задач по охране границы могла бы частично взять на себя миссия Евросоюза.

"Необходимо оперативное подразделение, которое бы вместе с украинской полицией обеспечивало поддержание общественного порядка, - пояснила Альт. - Это позволило бы повысить доверие жителей востока Украины к государственным правоохранительным органам". На европейскую миссию она возлагает даже больше надежд, чем на "голубые каски", поскольку в ЕС, в отличие от Совета Безопасности ООН, ни у кого нет права вето.

Судьба лидеров сепаратистов решается в Москве

Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт относится крайне скептически к идее Альт временно заменить правительства ДНР и ЛНР международной администрацией.

"Думаю, лидеры сепаратистов явно не захотят уходить со своих постов, - сказала она, комментируя предложения либералов. - У этих людей нет административного опыта, некоторые из них - в прошлом мелкие уголовники, а теперь они нашли для себя весьма комфортабельную нишу". Стюарт считает, что для них сохранение существующего статус-кво в любом случае лучше, чем какие-либо перемены или уход в неизвестное будущее.

Впрочем, добавила эксперт, решающая роль в этом вопросе принадлежит России. "Сепаратисты не могут обойтись без российской поддержки, - считает Стюарт. - Так что не им решать, оставаться на своих постах или нет, все зависит от интересов России". Со своей стороны она предлагает украинским властям подумать над таким вариантом прямых переговоров с лидерами сепаратистов, который бы не означал признания Киевом их легитимности.

Чего хочет Кремль: мира или гегемонии?

В том, что касается интересов России, мнения Ренаты Альт и Сюзан Стюарт также расходятся. Альт напоминает о словах Путина, говорившего перед президентскими выборами в Украине, что с Порошенко мир невозможен, и делает из этого вывод, что с другим президентом Кремль согласится договариваться. Альт исходит из того, что и Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта.

"Не следует недооценивать финансовую обузу, для России этот конфликт представляет собой колоссальный финансовый вызов", - добавила Альт и напомнила о проблемах российского бюджета, повышении пенсионного возраста и связанных с этим протестах, об увеличении до 20 процентов НДС.

Иной точки зрения придерживается на этот счет Сюзан Стюарт. Она считает, что Россия готова на любые расходы. "Я не знаю, можно ли это назвать логикой, - пояснила она, - но России во что бы то ни стало надо доказать, что она занимает главенствующее положение в этом регионе, и не допустить повышения роли других действующих лиц на этой арене - ЕС или США".

Об этом по ее словам свидетельствуют и сигналы, которые посылает Москва в последнее время, в частности, российское эмбарго на поставки в Украину нефти и угля, нежелание Путина поздравлять с победой на президентских выборах Владимира Зеленского и указ хозяина Кремля об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Все это, по словам Стюарт, свидетельствует о том, что Москва не заинтересована в реализации минских договоренностей и продолжает вести дело к новому "замороженному конфликту", чтобы сохранить рычаг воздействия на Киев.

Но блокирует минский процесс, по ее словам, и украинская сторона. У Украины, говорит Стюарт, к нему амбивалентное отношение. С одной стороны, есть стремление к достижению мира, хоть и не любой ценой, но с другой - в парламенте много недовольства минскими соглашениями, поскольку в их разработке депутаты не участвовали. Есть, указывает Стюарт, и круг лиц, извлекающих выгоду из сохранения тупиковой ситуации в Донбассе.