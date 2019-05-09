На военный парад Победы в Москве вышли 13 тысяч военнослужащих

Торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят 9 мая в России и других странах мира. Проходят торжественные парады с участием военнослужащих и военной техники, шествия "Бессмертный полк", акции "Свеча памяти", "Солдатский привал", "Фронтовой кинотеатр" и другие. Вечером - праздничные салюты.

По традиции Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, члены правительства, руководство администрации президента, парламента вначале наблюдали за парадом на Красной площади, после чего приняли участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в честь Дня Победы глава государства традиционно дает торжественный прием в Кремле.

Празднования в Москве открылись торжественным парадом в 10:00 по московскому времени на Красной площади. Минобороны заранее обнародовало список военной техники, задействованной на параде Победы. Всего в параде приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц техники. Над Кремлем должны были пролететь 74 самолета и вертолета, однако этого не произошло, как и в 2017 году.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал парад - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Они объехали парадный строй на кабриолетах Aurus. После речи Верховного главнокомандующего ВС РФ 35 пеших парадных расчетов прошли торжественным маршем по брусчатке Красной площади.

В этом году по Красной площади впервые прошли батальон Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

Зрителя и гостям парада впервые демонстрировали новейшие автоматы АК-12, с ними прошли по Красной площади курсанты Рязанского ВВДКУ, военнослужащие 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии.

После прохождения пеших парадных расчетов военный оркестр освободил место для прохождения механизированной колонны. Первым по Красной площади прошел легендарный танк Т-34-85. За ним следовали бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3 (Подробный список).

Участвовали в параде и танк четвертого послевоенного поколения Т-14 "Армата", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другая техника. Замыкают прохождение механизированной колонны бронетранспортеры "Бумеранг" К-16.

Воздушная часть парада Победы отменена, как и в 2017 году

В воздушной части парада Победы должны были принять участие 74 авиаэкипажа.

Вначале над Красной площадью ждали пролета группы из вертолетов Ми-8 во главе с самой большой транспортной винтокрылой машиной в мире - Ми-26, за ними - ударные "Ночные охотники" Ми-28Н, "Аллигаторы" Ка-52 и Ми-24,а также модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС, истребители МиГ-29СМТ, Су-24СМ, МиГ-31БМ, Су-34.

Однако авиапарад был отменен по погодным условиям. Об этом было сообщено собравшимся на Красной площади сразу по завершении прохождения военных колонн парада Победа.

Утром над мегаполисом была низкая облачность. И хотя авиация ВКС способна действовать в самых сложных условиях, в Минобороны приняли решение вернуть самолеты и вертолеты на землю из соображений безопасности. В истории проведения воздушных парадов в советское время происходили трагедии.

Напомним, в 2017 году воздушная часть парада была отменена по тем же метеопричинам. Происходили отмены пролета самолетов по погодным условиям и ранее. Даже 24 июня 1945 года во время Великого парада Победы метеоусловия были сложными: лил дождь, и воздушная часть парада была отменена.

Как проходят военные парады в других городах РФ

В большинстве городов России, где проходят военные парады, механизированные колонны возглавили легендарные танки Т-34, а в Севастополе - не менее известная "Катюша" (артиллерийское орудие БМ-13, приводившее в ужас вражескую пехоту), восстановленная военными специалистами в этом году.

Жителям и гостям Ижевска во время парада Победы 9 мая впервые показывают арктический зенитный ракетный комплекс "Тор" производства Ижевского электромеханического завода "Купол".

В Екатеринбурге впервые в параде Победы принимают участие байкеры мотоклуба "Черные ножи". Взвод мотоциклистов на исторической технике и в специально пошитой форме военных лет едет во главе колонны сразу за танком Т-34.

Также в этом году в Екатеринбурге первый раз сформирована "сирийская" коробка, в которую вошли образцы вооружения и военной техники, выполнявшие специальные задачи в этой ближневосточной республике - бронеавтомобиль "Тигр", "УАЗ-Пикапы" с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники "Орлан-10" и "Уралы" с зенитными установками.

Над городом-героем Мурманском 9 мая впервые в новейшей истории проходит воздушный парад. В нем задействованы 16 единиц авиатехники, в том числе вертолеты Ка-27ПС и Ми-8, самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ил-20, Ил-38 и Ту-142, а также учебно-тренировочный Су-25УТГ, бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, МиГ-29К и истребители-перехватчики МиГ-31.

Список военной техники, задействованной на параде Победы 9 мая

В этом году Минобороны РФ заранее обнародовало список и порядок прохождения военнрой техники на параде 9 мая в Москве.

Всего в московском параде Победы принимают участие 132 единицы военной техники.

Как сообщает агенство ТАСС, в составе механизированных колонн по Красной площади столицы проходят:

- танк Т-34-85 открыл парад. Он был разработан в конце 1930-х годов в конструкторском бюро завода N183 (ныне - Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, Украина), модификация с пушкой калибра 85 мм принята на вооружение в январе 1944 года. Один из лучших танков Великой Отечественной войны. Всего было изготовлено более 84 тыс. Т-34 разных модификаций. Масса - 32,2 т, скорость - 55 км/ч, запас хода - 350 км, экипаж - пять человек.

- четыре бронеавтомобиля "Тигр-М". Разработчик - ЗАО "Промышленные компьютерные технологии" в составе ПАО "ГАЗ", производитель - ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" (АМЗ, г. Арзамас, Нижегородская обл.). Полная масса - 7,8 т, максимальная скорость - 125 км/ч, грузоподъемность - 1,2 т, экипаж и десант - до 10 человек. На вооружении с 2014 года.

- семь бронеавтомобилей "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ". Боевой модуль с дистанционным управлением (БМДУ) разработан компанией "Оружейные мастерские", производитель - Ковровский электромеханический завод. Модуль может устанавливаться на бронемашины семейств "Тайфун", "Тигр" и др. В составе боевого модуля - пулемет "КОРД" калибра 12,7 мм и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Дальность обнаружения цели - 2,5 км, масса модуля - около 250 кг. На вооружении с 2016 года.

- три бронеавтомобиля "Тигр-М" с ПТРК "Корнет-Д1". Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1" разработан ОАО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" (Тула) на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс". На бронеавтомобиле устанавливаются до восьми пусковых установок противотанковых управляемых ракет (общий запас ракет - 16 штук). Дальность стрельбы - по наземным целям - 8 км, по воздушным целым - 10 км, бронепробиваемость - 1 тыс. 300 мм гомогенной брони (за динамической защитой).

- три бронеавтомобиля "Тайфун К-53949" с колесной формулой 4х4. Разработчик и производитель - ПАО "Камаз" (Набережные Челны, Татарстан). Может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений. Снаряженная масса бронеавтомобиля - 13,7 т, скорость - 100 км/ч, экипаж и десант - до десяти человек.

- три бронеавтомобиля "Тайфун-У". Разработчик и изготовитель - ОАО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс) в составе "Группы "ГАЗ". Вместимость - два члена экипажа и 12 десантников в бронекапсуле, масса - 24 т, максимальная скорость - 105 км/ч по шоссе, 50 км/ч по пересеченной местности. Колесная формула - 6х6. Бронеавтомобили семейства "Тайфун" могут быть оборудованы дистанционно управляемыми пулеметами "Корд" калибра 12,7 мм.

- бронеавтомобиль "Тайфун К-63968" с колесной формулой 6х6. Разработчик и производитель - ПАО "Камаз". Бронирование выдерживает подрыв на осколочно-фугасных устройствах мощностью до 8 кг тротилового эквивалента, попадание снарядов калибра 30 мм. Вместимость - два члена экипажа и 15 десантников в бронекапсуле, масса - 21 т, максимальная скорость - 105 км/ч. С 2017 г. успешно применяется российскими подразделениями военной полиции в Сирии.

- шесть бронетранспортеров БТР-82А. Разработчик и производитель - АМЗ. Глубокая модернизация бронетранспортера БТР-80. Экипаж - от двух до трех человек, восемь десантников; вооружение - 30-мм пушка в унифицированном боевом модуле, пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Масса - 15,4 т, скорость - до 100 км/ч. На вооружении с 2013 года.

- шесть БМП на платформе "Курганец-25". Разработчик - ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ, Курган, в составе концерна "Тракторные заводы"), изготовитель - ОАО "Курганмашзавод" (Курган). Машина оснащается дистанционно управляемым универсальным боевым модулем "Эпоха" с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм, двумя сдвоенными пусковыми установками комплекса "Корнет" (дальность стрельбы противотанковых управляемых ракет - от 8 до 10 км) и пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм. Масса - 25 т. Серийное производство ожидается с 2021 года.

- шесть боевых машин пехоты БМП-3. Разработана во второй половине 1980-х гг. в СКБМ, изготовитель - "Курганмашзавод". Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 т, скорость по шоссе - 70 км/ч. На вооружении с 1987 года.

- четыре танка Т-14 "Армата". Разработчик и изготовитель - "Уралвагонзавод". Оснащен необитаемой башней с пушкой калибра 125 мм. Масса - 45 т, экипаж - три человека, мощность двигателя - 1 тыс. 200 лошадиных сил. Иные характеристики не публикуются. Испытания танка стартовали в июне 2015 г., начало серийного производства ожидается в 2020 году.

- шесть боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Разработчик и изготовитель - "Уралвагонзавод", БМПТ строится на базе танка Т-90. Масса - 42 т, скорость - 60 км/ч. Вооружение - две автоматических пушки 2А42 калибра 30 мм, пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм, комплекс управляемого вооружения "Атака-Т". Экипаж - пять человек. На вооружении с 2018 года.

- 10 танков Т-72Б3. Разработчик и изготовитель - "Уралвагонзавод". Боевая масса - 46,5 т, скорость - 65 км/ч, запас хода - до 500 км, экипаж - три человека. Данная модификация снабжена новой динамической защитой и противокумулятивными решетками. На вооружении с 2012 года.

- семь боевых машин десанта БМД-4М "Садовница". Разработана в КБП им. Шипунова. Масса - 13 т, перевозит трех членов экипажа и пять десантников. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, на плаву - 10 км/ч, запас хода по шоссе - 500 км. Вооружение - орудие калибра 100 мм, автоматическая пушка калибра 30 мм, пулемет калибра 7,62 мм. На вооружении с 2016 года.

- шесть бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". Разработчик - ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ" (Волгоград, входит в состав концерна "Тракторные заводы"), изготовитель - "Курганмашзавод". Боевой расчет: 15 человек (два члена экипажа и 13 десантников). Максимальная скорость: 70 км/ч по шоссе, 45-50 км/ч по пересеченной местности, 10 км/ч на плаву. Боевая масса - 13,2 т. Запас хода - 500 км по шоссе. Оснащается двумя пулеметами калибра 7,62 мм. На вооружении с 2016 года.

- восемь самоходных гаубиц "Мста-С". Разработана в 1980-х гг. на УЗТМ. Экипаж - пять человек, боевое отделение совмещено с артиллерийской башней с орудием калибра 152 мм (дальность стрельбы - до 29 км). Ходовая часть максимально унифицирована с танком Т-80. Масса - 42 т, скорость - 60 км/ч. На вооружении с 1989 года.

- четыре перативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М". Разработчик - АО "КБ машиностроения" (Коломна). Максимальная дальность стрельбы - 500 км. На пусковой установке могут размещаться две баллистические ракеты. Время до пуска - от 4 до 16 мин., боевой расчет - три человека. Масса - 42 т. На вооружении с 2006 года.

- четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Разработчик и производитель - ТулгосНИИточмаш (ныне - АО "НПО "Сплав", г. Тула). Предназначена для огневого поражения малоразмерных и площадных объектов. Калибр - 300 мм, количество направляющих - 12 штук, время залпа - 38 сек., максимальная дальность стрельбы - 90 км. Боевой расчет - три человека. Масса - 43,7 т. На вооружении с 1987 года.

- три боевых машин пехоты "Бумеранг". Разработчик - ООО "Военно-промышленная компания" (входит в состав группы "Русские машины"), изготовитель - АМЗ. Четырехосная БМП с колесной формулой 8х8 предназначена для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения. Может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем "Бумеранг-БМ" с пушкой калибра 30 мм (боезапас - 30 выстрелов), пулеметом калибра 7,62 (2 тыс. патронов) и двумя сдвоенными пусковыми установками противотанковых ракет "Корнет-М". Масса - 25 т, скорость - 105 км/ч.

- три подвижных ракетных комплекса РС-24 "Ярс". Разработчик - АО "Корпорация "Московский институт теплотехники", изготовитель - АО "Воткинский завод" (Воткинск, Удмуртия). Подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс" (усовершенствованный вариант комплекса "Тополь-М"). Дальность стрельбы трехступенчатой твердотопливной ракеты, оснащенной четырьмя боевыми блоками, - 11 тыс. км. Запас хода колесного шасси - 500 км. Стартовый вес ракеты - 49 т, длина - около 23 м, диаметр - 2 м. На вооружении с 2009 года.

- три бронеавтомобиля "Урал-4320ВВ" Росгвардии с колесной формулой 6х6. Производитель - АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская обл.). Предназначен для перевозки пассажиров или грузов, защиты их от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств. Масса - 18,5 т, скорость - 90 км/ч, класс бронезащиты корпуса - пятый, грузоподъемность - 3 т, вместимость - 17 человек. На вооружении с 2014 года.

- шесть бронированных корпусных автомобиля "Патруль" Росгвардии. Производитель - АО "Астейс" (Набережные Челны, Татарстан). Предназначен для перевозки личного состава, различных грузов по дорогам общего пользования и по пересеченной местности, для защиты экипажа и личного состава от огнестрельного оружия и осколков боеприпасов и взрывных устройств. Масса - 13,5 т, скорость - 100 км/ч, класс бронезащиты корпуса - шестой, грузоподъемность - 1,5 т, вместимость - десять человек. На вооружении с 2017 года.

- шесть зенитных ракетных системы С-400. Разработчик - НПО "Алмаз" (ныне - в составе "Концерна ВКО "Алмаз- Антей"). Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Дальность обнаружения цели - 600 км, дальность поражения цели - 400 км, скорость поражаемых целей - 4 тыс. 800 м/с, количество сопровождаемых целей - до 300. На вооружении с 2007 года.

- шесть зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С". Разработчик базовой версии - КБП им. Шипунова. Оснащен 12 зенитными ракетами (зоны поражения ракетами до 20 тыс. м по дальности и до 15 тыс. м по высоте) и двумя спаренными пушками калибра 30 мм (зона поражения до 4 тыс. м по дальности и до 3 тыс. м по высоте). Боевой расчет - три человека. Масса - 30 т. Базовая версия на вооружении с 2010 года.

- четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2". Разработчик - НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова (Жуковский, Московская обл.). Комплекс несет четыре ракеты, которые обеспечивают поражение до 24 воздушных целей, движущихся со скоростью до 830 м/с на дистанции от 3 до 45 км и на высоте от 15 м до 15 км. Масса - 30 т. Экипаж - 4 человека. На вооружении с 2008 года.

- четыре зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2". Разработчик - "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", производитель - электромеханический завод "Купол" (Ижевск). Комплекс на гусеничном шасси несет восемь одноступенчатых твердотопливных ракет, обеспечивающих поражение воздушных целей на дистанции от 500 м до 12 тыс. м и на высоте от 10 м до 6 тыс. м. Время развертывания - 3 мин., количество целей - до 4, скорость целей - до 700 м/с. Масса - 30 т. На вооружении с 2012 года.