На жителя Ярославля составили протокол о неуважении к власти за фото граффити про Путина

На жителя Ярославля Кирилла Попутникова составлен протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ) за публикацию в Facebook фотографии оскорбительного граффити в адрес Путина на здании областного управления МВД. Об этом ярославец написал на своей странице в Facebook.

"История с граффити на здании УМВД по ЯО РФ ("Сером доме") получило продолжение, итак, позвольте представиться - теперь я шататель устоев и оскорбитель тех, кого нельзя оскорблять". Ну, и как выяснилось, нельзя фотографировать и выкладывать на своей странице… Жду суда и штрафа", - написал Попутников, опубликовав протокол о правонарушении от 7 мая. Штраф может составить от 30 до 100 тысяч рублей.

Согласно документу, нарушитель "вышел из машины и на свой сотовый телефон сделал фотографию фасада с оскорбительной надписью в адрес президента Российской Федерации", а затем опубликовал ее на своей странице в Facebook, на которую подписаны 2489 человек.

"Неприличная форма выразилась в высказывании в адрес президента Российской Федерации, содержащем непристойную лексику и фразеологию, которая оскорбляет общественную мораль, нарушает нормы общественных приличий. Эта лексика воспринимается большинством как недопустимая в печатном тексте. При этом употребление непристойных слов адресовано конкретному лицу с целью унижения его в глазах окружающих, инвективная лексика дает обобщенную оценку его личности", - отмечается в документе.

Также к протоколу прилагается лексический анализ надписи, произведенный учителем русского языка и литературы, имя которого не указано. Педагог подтверждает, что фраза содержит "явное неуважение" к президенту РФ, обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

"А у нас в стране один Путин? Любой Путин = власть?" - прокомментировал составление протокола на Попутникова политик Дмитрий Гудков. Он также задался вопросом, почему протокол составлен по статье о неуважении, а не о фейковой новости, ведь из этого можно сделать вывод, что содержащееся в оскорбительной надписи - правда.

1 апреля местное сетевое издание "Яркуб" опубликовало фотографию с граффити "Путин - *** (гомосексуал)", которая появилась в ночь на 31 марта на полуколоннах основного здания ярославского УМВД. Уже к вечеру 31 марта буквы были закрашены, а несколько ярославских изданий удалили новости про граффити, не дожидаясь официальных запросов от Роскомнадзора.

В "Яркубе" оставили заметку про граффити, хотя некоторые буквы оскорбительной надписи на фотографии затерли. Редактор "Яркуба" Марина Седнева объяснила, что "в данному случае не указан статус лица", которому адресовано оскорбление. "Мы не знаем, о президенте России идет речь или о ком-то другом", - пояснила журналистка, намекая на то, что нельзя однозначно трактовать произошедшее именно как оскорбление власти. Однако Роскомнадзор дважды обращался к руководству издания с просьбой удалить материал о граффити.

11 апреля сайт был внесен в список заблокированных Роскомнадзором, а несколько дней спустя из-за новости о том же граффити без каких-либо уведомлений и официальных писем был заблокирован еще один местный портал. При этом в самой новости надпись не цитировалась, имя президента РФ, которому, предположительно, и адресовалось оскорбление, не упоминалось. А нецензурная надпись на фото была затерта.