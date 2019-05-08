Как сообщили в полиции округа Дуглас, инцидент произошел около 14:00 по местному времени в научно-технической школе STEM в городе Хайлендс-Рэнч, в 40 км к югу от Денвера.

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Холли Николсон-Клут, заместитель шерифа округа Дуглас, сообщила журналистам, что ранения получили семь или восемь школьников. Всех пострадавших доставили в больницу. Николсон-Клут добавила, что эта информация – не окончательная. Она не исключила, что количество пострадавших может увеличиться.

Шериф Тони Спурлок рассказал, что состояние нескольких пострадавших оценивается врачами как критическое. Чуть позже стало известно, что один из раненых школьников, 18-летний старшеклассник скончался в больнице во время операции.

Шериф отказался отвечать на вопрос журналиста о мотивах стрельбы, объяснив это тем, что расследование все еще продолжается.

Двое предполагаемых стрелков были арестованы. По данным властей, стрельбу открыли подростки, их имена пока не раскрываются. Известно, что оба нападавших учились в этой же школе.


Отец одного из школьников рассказал в эфире местной радиостанции KOA, что в кабинет, в котором учится его сын, ворвались двое вооруженных людей. Они открыли стрельбу и ранили, по его словам, двоих учеников. Мужчина добавил, что школьники смогли обезвредить нападавших.

В научно-технической школе в Хайлендс-Рэнч учатся около 1850 человек.