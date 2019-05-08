Один человек погиб во время стрельбы в школе в Колорадо

Один человек погиб, еще семеро пострадали во вторник в результате стрельбы в школе в штате Колорадо. Полиция задержала двоих подозреваемых.

Как сообщили в полиции округа Дуглас, инцидент произошел около 14:00 по местному времени в научно-технической школе STEM в городе Хайлендс-Рэнч, в 40 км к югу от Денвера.

#stemshooting 7 possibly 8 students have been injured. Two shooters in custody. SWAT still clearing school. Students being bused to Northridge Rec Center. Parents please have patience with reunification process. — DC Sheriff (@dcsheriff) May 7, 2019



Холли Николсон-Клут, заместитель шерифа округа Дуглас, сообщила журналистам, что ранения получили семь или восемь школьников. Всех пострадавших доставили в больницу. Николсон-Клут добавила, что эта информация – не окончательная. Она не исключила, что количество пострадавших может увеличиться.

Шериф Тони Спурлок рассказал, что состояние нескольких пострадавших оценивается врачами как критическое. Чуть позже стало известно, что один из раненых школьников, 18-летний старшеклассник скончался в больнице во время операции.

Шериф отказался отвечать на вопрос журналиста о мотивах стрельбы, объяснив это тем, что расследование все еще продолжается.

Двое предполагаемых стрелков были арестованы. По данным властей, стрельбу открыли подростки, их имена пока не раскрываются. Известно, что оба нападавших учились в этой же школе.

A few minutes after 2pm, @dcsheriff reported shots fired at @stemschoolHR, a K-12 school in Highlands Ranch. Douglas County has just confirmed 7 injuries, possibly 8. #9NEWS pic.twitter.com/8uGtbEcdc3 — Lori Lizarraga (@LoriLizarraga) May 7, 2019



Отец одного из школьников рассказал в эфире местной радиостанции KOA, что в кабинет, в котором учится его сын, ворвались двое вооруженных людей. Они открыли стрельбу и ранили, по его словам, двоих учеников. Мужчина добавил, что школьники смогли обезвредить нападавших.

В научно-технической школе в Хайлендс-Рэнч учатся около 1850 человек.