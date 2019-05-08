Иран может атаковать войска США на Ближнем Востоке

В распоряжении Пентагона имеются данные о возможной угрозе со стороны Ирана в отношении американских военных на Ближнем Востоке. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны США.

По словам официального представителя Центрального командования Уильяма Урбана, военные видят "явные признаки того, что иранcкие войска и их различные марионеточные формирования ведут подготовку к возможным атакам против американских военных в регионе". Как сообщил Урбан, речь идет об угрозах как на суше, так и на море.

США в понедельник сообщили об отправке на Ближний Восток авианосца и самолетов-бомбардировщиков для сдерживания Ирана. Сегодня представитель Центрального командования уточнил, что бомбардировщики В-52 были посланы в регион "для защиты американских военных сил и интересов в регионе, а также для отражения любых видов агрессии".

Авианосец USS Abraham Lincoln сейчас находится в распоряжении Европейского командования США, однако Пентагон ускорит его отправку на Ближний Восток.

Представитель Министерства обороны подтвердил эту информацию в разговоре с корреспондентом "Голоса Америки".

Госсекретарь Майк Помпео в понедельник заявил, что США по-прежнему получают данные о действиях Тегерана, которые свидетельствуют о возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Поэтому мы предпринимаем все соответствующие действия для того… чтобы президент обладал рядом вариантов на случай, если что-то действительно произойдет", – сказал Помпео, общаясь с журналистами в Финляндии.

Эти оценки расходятся с данными, которые были приведены в отчете Центрального командования о ситуации на Ближнем Востоке. В отчете от 26 марта, который был опубликован 7 мая, говорится, что, несмотря на действия Ирана в Сирии и других странах региона, у Центрального командования нет явных свидетельств того, что Тегеран действительно готовит атаки против американских военных.

"Они (иранцы) не демонстрируют намерений атаковать силы США", - говорится в отчете. Впрочем, в тексте есть оговорка: ситуация может резко измениться, если в Тегеране почувствуют готовность Вашингтона перейти к антииранским действиям после разгрома "Исламского государства" в Сирии.

В состав ударной группы, которая вскоре окажется в распоряжении Центрального командования, помимо авианосца входят истребители, вертолеты, эсминцы и более 6 тысяч военнослужащих. Группа покинула военно-морскую базу в Вирджинии в начале апреля. Сейчас она движется в район Ближнего Востока.

Администрация Дональда Трампа проводит политику оказания "максимального давления" на Иран. Цель Белого дома – заставить Тегеран отказаться от финансирования террористических группировок, а также прекратить разработку иранской ракетной программы. В администрации предполагают, что в Иране разрабатывают баллистические ракеты, которые могут долететь до территории США.

После того, как США в апреле объявили иранский Корпус стражей Исламской Революции террористической группировкой, Тегеран в ответ назвал Соединенные Штаты "государством-спонсором терроризма". Теперь в Иране утверждают, что американские военные, базирующиеся на Ближнем Востоке, являются "террористами".