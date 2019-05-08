ООН сообщает о 150 тысячах беженцев в Сирии за неделю

Десятки тысяч людей бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от войны. В результате авианалетов во вторник, 7 мая, погибли 13 мирных жителей.

Более 150 000 человек по данным ООН в течении недели бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от боевых действий. Эти данные во вторник, 7 мая, привел Дэвид Свансон, представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам (OCHA). Свансон заявил, что был "встревожен" недавними сообщениями о воздушных ударах по жилым районам и гражданской инфраструктуре в Сирии, в результате чего были убиты и ранены сотни мирных жителей.

С конца апреля, согласно данным OCHA, в частично захваченном повстанцами регионе не менее двенадцати больниц и десяти школ подверглись бомбардировкам. Три сотрудника больниц были убиты. Во вторник в результате очередных нападений на деревни в провинциях Идлиб и Хама были убиты 13 мирных жителей, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека, базирующийся в Лондоне. В результате боев погибли 53 бойца с обеих сторон.

За минувшие дни российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы значительно усилили атаки на регион. Россия является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада. С сентября в регионе действует перемирие с войсками Асада, однако по-прежнему происходят боевые столкновения.