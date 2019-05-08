Советник Путина предрек массовое заселение евреев на "зачищенный" Донбасс

Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев в своем блоге на сайте газеты "Завтра" высказал предположение о том, что новые власти Украины зачистят юго-восток страны от русского населения и заселят эти регионы "уставшими от перманентной войны" израильтянами.

Глазьев раскритиковал российскую политику невмешательства во внутренние дела Украины, что, по его словам, "развязало руки американским спецслужбам и западным агентам влияния, которые руками выращенных ими же неонацистов совершили разгром Русского мира в Малороссии, Новороссии и Карпатороссии".

"Стоило "русскому медведю" повести хотя бы бровью, неонацистский сброд и их олигархические хозяева немедленно поджали бы хвост в страхе перед общенародным восстанием 20 миллионов проживающих на Украине русских людей. И не было бы тогда ни бомбежек Донецка, ни массовых убийств жителей Донбасса, ни раскола Церкви", - пишет он.

Теперь же, по словам Глазьева, Западу нужно стабилизировать социально-политическую ситуацию с целью закрепления полученных результатов, и для этой цели вполне подходит избранный президент Украины Владимир Зеленский - "несомненно талантливый, умный, циничный и расчетливый политик", который в ближайшие несколько лет "будет стабилизировать ситуацию" на юго-востоке Украины за счет уничтожения местных жителей, включая и проголосовавших за Зеленского избирателей.

В это же время, по словам Глазьева, "западные хозяева будут приватизировать украинские земли, скупать заводы, консультировать органы государственной власти, направлять СМИ, руководить культурой и образованием".

"Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной - так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", - пишет Глазьев.

На его публикацию отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что позиция Глазьева является его личным мнением и не имеет отношения к точке зрения верховной власти. "Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать", - сказал Песков "Интерфаксу".

Песков подчеркнул, что в Кремле тема заселения Донбасса евреями "никак не обсуждается". "Все-таки блог - это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. Но в любом случае это, скажем так, скорее личная точка зрения, это никоим образом не обсуждается", - отметил пресс-секретарь президента.

Это не первое экстравагантное высказывание Глазьева: в апреле 2017 года он заявил, что Россия добьется экономического роста и технического прогресса, если будет жить по заветам Иисуса Христа - "любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески".

В ноябре 2016 года Глазьев сравнил состояние российской экономики с больным инфарктом миокарда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда также заявил, что Глазьев высказал "исключительно личную точку зрения", которую не разделяют в Кремле.