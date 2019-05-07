ОБСЕ заметила танки и "Грады" сепаратистов в центре Луганска

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины заявили о нарушении Минских договоренностей со стороны сепаратистов. Они разместили танки, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы и системы залпового огня "Град" за пределами линии отвода вооружений. В частности, танки и гаубицы были замечены в центре Луганска.

В прошлом году беспилотник ОБСЕ снял движение военной техники через российско-украинскую границу. Тогда колонна из восьми военных грузовиков по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска въехала на территорию России. Позднее схожий конвой пересек российско-украинскую границу, въехав на территорию Донбасса.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". Москва участие в вооруженном конфликте отрицает, но в этом месяце начала приём документов для выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Киев опасается, что это может быть подготовкой к масштабному вторжению, поскольку в России есть закон, позволяющий защищать граждан страны за рубежом.

За последние сутки, по данным Киева, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный был ранен. В "ДНР" в ответ заявляют о 10 обстрелах со стороны правительственных войск.